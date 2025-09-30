Mientras la oposición en el Congreso se preparaba para poner en debate la protección del sistema nuclear nacional, el Gobierno dispuso por decreto la privatización del 44 por ciento del paquete accionario de Nucleoléctrica Argentina (NASA), la sociedad anónima que opera las tres centrales nucleares que aportan energía al sistema eléctrico nacional.

La decisión de la administración de Javier Milei dponer en manos privadas un bien estratégico y clave para el paísgarantizarse una entrada de dólares para sostener un plan económico que quema y/o fuga divisas