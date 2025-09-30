El Tribunal Oral Federal 7 condenó este martes por la tarde al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido a cuatro años de prisión por administración fraudulenta agravada en la causa por compra de buques de gas licuado entre 2008 y 2009.

También se condenó al ex funcionario Roberto Baratta a tres años y seis meses de prisión como coautor del delito, en el veredicto leído esta tarde al término del juicio oral.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli llegaron a ese veredicto por unanimidad, según pudo confirmar la Agencia Noticiad Argentinas de fuentes judiciales.

Es por la causa referida a la adquisición de 11 buques de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2009. También fue declarado culpable el empresario Nicolás Dromi San Martino, director ejecutivo de la empresa Diligentia S.A.

De Vido recibió una pena de 4 años de cárcel e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Con la misma figura, a Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, lo condenaron a 3 años y 6 meses de prisión, además de la inhabilitación.

Dromi San Martino, hijo del fallecido funcionario menemista Roberto Dromi, recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso como partícipe necesario.

El Tribunal Oral Federal N° 7 determinó que los condenados deben devolver al Estado la suma de 5.523.345 dólares. Los fundamentos del veredicto se conocerán el 28 de noviembre.

Los tres condenados este martes habían sido procesados por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, luego de una pericia que determinó que se habían pagado sobreprecios por casi 7 mil millones de dólares, pero que luego se comprobó que contenía datos falsos y se le abrió una causa penal a su autor, el perito David Cohen.

Otro peritaje dispuesto en el caso determinó que se pagaron precios de mercado, pese a lo cual se dispuso seguir adelante con la causa penal.