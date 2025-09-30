Los planes originales para Kylo Ren en la última trilogía de Star Wars eran radicalmente diferentes. J.J. Abrams concibió un villano que evolucionaría para abrazar por completo el lado oscuro de la Fuerza, en un claro contraste con Darth Vader. Durante una entrevista en The Rich Eisen Show, el actor Adam Driver compartió su experiencia al enfrentar cambios drásticos en el arco narrativo de su personaje, revelando detalles frustrantes pero interesantes del proceso creativo detrás de uno de los personajes más controvertidos de la saga.

El desarrollo del personaje de Kylo Ren en Star Wars

Desde las primeras ideas para la trilogía de secuelas, el personaje de Kylo Ren estaba destinado a encarnar una evolución diabólica, una especie de reflejo de Darth Vader. A medida que avanzaban las películas, el plan inicial lo inclinaba cada vez más hacia el lado oscuro, un aspecto que Abrams consideraba crucial para su saga. Sin embargo, durante el rodaje, este enfoque sufrió varios cambios debido a la falta de cohesión creativa, algo que el propio Driver reconoció: "Era un personaje confundido y vulnerable que debería haber terminado completamente comprometido con el lado oscuro", explicó.

La influencia de Rian Johnson en Los últimos Jedi

Uno de los momentos clave para el personaje llegó con El ascenso de Skywalker, donde el director Rian Johnson tomó las riendas narrativas. Según Driver, esta entrega llevó a su personaje en "una dirección diferente", pero aún le permitió a Kylo mantener cierta continuidad en su evolución interna. No obstante, esta nueva interpretación redujo gran parte del enfoque oscuro que Driver esperaba representar, y lo preparó para conflictos y decisiones que nadie anticipó.

El regreso a los conceptos iniciales en El ascenso de Skywalker

Finalmente, cuando Abrams volvió a dirigir El ascenso de Skywalker, ocurrieron grandes modificaciones. El arco de Ren dio un giro definitivo hacia la redención, un desenlace que era imposible según los primeros borradores. "La última película lo cambió todo por completo. En lugar de un villano irreversible, Kylo experimentó la salvación al transformarse en Ben Solo, algo que no se contempló al principio", añadió el actor. Muchos críticos y fanáticos señalaron que este cambio diluyó la historia de Kylo y su potencial más contundente, que podría haber marcado la saga de manera definitiva.

