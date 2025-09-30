El dirigente y trabajador nucleado en la Empresa Cooperativa de Alimento Soberano (ECAS) Juan Pablo DellaVilla calificó a la quita de retenciones del Gobierno como una “estafa” e instó a poner en agenda la soberanía alimentaria.

Según el dirigente social, la quita de retenciones por parte del Gobierno , sea “positiva o negativa”, parecía una medida “histórica el lunes pasado”. “Pasan 48 horas y la medida ya no era la medida y ya había dejado de ser histórica y pasaba a ser histórica, pero por ser una estafa, porque yo creo que lo que pasó fue lo peor que podría haber pasado”, afirmó en la 750.

Asimismo, señaló que "un tema tan sensible para este país como son las retenciones a la exportación de nuestros commodities, que hay que debatirlo, hay que discutirlo y hay que ver cómo va a seguir siendo, tocarlo así y terminar beneficiando a las nueve cerealeras exportadoras más grandes que la mayoría no son argentinas, claramente estaba organizada de antemano para que estos nueve o 10 actores".

“Por un lado, esa jugada macabra de llenar de guita estas multixportadoras y por otro lado la manipulación de un tema tan importante en este país como son las retenciones, que algunos pueden estar de acuerdo con que estén las retenciones y otros no. Más allá de eso, lo que queda claro es que ni el gobierno más de ultraderecha de este país las puede sacar. Más allá del debate queda claro que no la pueden sacar porque no dan los números”, enfatizó.

En este contexto, el trabajador de ECAS, aseguró que “es un gran momento para tender puentes con el sector agropecuario de nuestro país y empezar a debatir un programa de país con soberanía alimentaria, potenciando las economías regionales y debatiendo un programa de segmentación de retenciones”.

“Lo que hay que debatir es un programa de soberanía alimentaria, cómo esos commodities, cómo la renta extraordinaria de esos commodities permite que los argentinos y las argentinas podamos comprarnos una casa, poder comer dignamente todos los meses, educarnos, ir a una salita y sacarnos una muela. Además comemos más paquetes y menos alimentos”, sostuvo.

“Cuando comemos durazno, además de la calidad nutricional, atrás tenemos una economía regional que se va cayendo. La cantidad de puestos de trabajo que hay a través de un alimento son un montón. Entonces, cuando hablamos de la pérdida de la calidad nutricional, o de la caída del consumo de los alimentos, más allá de un título estamos hablando de la soberanía alimentaria y que hay un millón y medio de chicos y chicas en nuestra Argentina que comen una sola vez al día o que comen mal. Eso debería ser una noticia de gravedad absoluta”, concluyó.