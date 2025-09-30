La cifra es escalofriante. En lo que va del 2025 ya se registraron 178 femicidios --lo que representa un crimen en contexto de violencia de género cada 36 horas-- y 287 intentos de femicidio, según reveló este martes un informe del observatorio Ahora Que Sí Nos Ven.

La mayoría de estos femicidios (39,3%) ocurrieron en la vivienda de la víctima, mientras que el 27% tuvo lugar en una vivienda compartida, el 15,7% en la vía pública, el 7,3% en la vivienda del agresor, y el resto en otros sitios.

Otro dato que destaca del relevamiento hecho por la organización feminista es que, del total de víctimas, 27 habían hecho una denuncia previa y 17 tenían medidas judiciales.

178 femicidios en lo que va del año.





Respecto al vínculo del agresor, en el 40% de los casos era pareja de la víctima, en el 29% expareja, en el 8% se trataba de un familiar y en el 8% se trató de un conocido, mientras que del resto no se tienen datos. Además, del total de femicidas 14 pertenecían a las fuerzas de seguridad. Por estos crímenes, se estima que 149 niños y niñas quedaron sin sus madres.

Justicia para Morena, Brenda y Lara

"El triple femicidio de Brenda Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela volvió a poner en evidencia la falta de políticas que protejan a lxs jóvenes", advirtió el observatorio en el informe, donde señaló que la retirada del Estado expone a las víctimas "a las formas más extremas de violencia y a la vulnerabilidad".

El Gobierno Nacional no solo eliminó y desfinanció programas de prevención, sino que también "promueve discursos de odio, negacionistas y misóginos, que alimentan la violencia patriarcal y se traducen en una vida menos cada 36 horas", denunció la organización.

Este año, según los datos que pudo hallar el observatorio, se registraron 12 femicidios en contextos de narcocriminalidad como los de Brenda, More y Lara. "Mujeres, travestis y trans, empujadxs a la precarización son asesinadxs o criminalizadxs, y sus cuerpos convertidos en territorios de guerra", señaló el informe.

Estos casos, continuó el documento, "se multiplican en todo el país, pero la mayoría de los medios los invisibiliza o los cubre con estigmatización y revictimización, reforzando la idea de que existen 'buenas y malas víctimas'”.

"En los 10 años desde el #NiUnaMenos, el 23% de las jóvenes asesinadas había desaparecido previamente y el 21% sufrió ataques sexuales antes del femicidio. No hay víctimas buenas ni malas. No importa dónde estaban, cómo se vestían o qué hacían: todas las vidas importan", remarcó la organización.

Y concluyó: "Exigimos políticas públicas que den respuestas concretas a la violencia machista y la urgente aplicación de la Ley Micaela en los medios de comunicación. Justicia para Morena, Brenda y Lara".

