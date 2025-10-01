La obra de teatro La hija sin cabeza, escrita por Paula Luraschi, con dirección de Luciana Di Pietro, vuelve a escena los sábados de octubre, a las 21, en Teatro La Morada (San Martín 771 P.A.). En la puesta, la inundación devastadora invade la casa de una familia de mujeres, aisladas de la ciudad. Las tres hermanas llevan puesto lo único que pudieron salvar: los vestidos de casamiento de su madre. Mientras el agua se apropia de las habitaciones, las protagonistas intentan descubrir quién es la hija que perdió la cabeza. Las actrices son la misma Luraschi, Sol Falcón y Ornella Rossi, con la supervisión de dramaturgia y escena de Cristina Carozza.

“Es la historia de tres hermanas, que conviven con una madre que nunca aparece en escena, pero sin embargo está presente en los vínculos entre ellas. Cuando ven llegar la inundación, aparece el conflicto: las hijas quieren huir, básicamente para salvar su vida, pero la madre no quiere abandonar la casa; y surge una paradoja, si quedarse y sucumbir, o irse y abandonar a la madre. La inundación va tomando distintas partes de la casa, como en el cuento ‘Casa tomada’ de Cortázar; de alguna manera, metaforizamos el agua como un desborde de las violencias actuales, entre ellas, la violencia de género”, continúa la dramaturga y actriz.

Las reservas pueden realizarse en los teléfonos 341- 2689494 y 341- 2178723 y la obra está en Instagram como @lahijasincabeza.teatro.