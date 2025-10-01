El guión estaba escrito de antemano. Maximiliano Pullaro y los otros gobernadores que componen Provincias Unidas volvieron a marcar su cancha en el tablero político y a tomar distancia del gobierno nacional y de la oposición peronista, pero dispuestos a volver a conversar si Javier Milei los convoca.

Aunque el chubutense Ignacio Torres los reunió en Puerto Madryn como acto franco de campaña proselitista, para aupar cada uno a sus listas de candidatos a diputado nacional, Pullaro quiso disimular como si no los uniera el amor sino el espanto. "No nos unimos por una cuestión electoral, nos unimos para defender el trabajo, la producción, el campo y la industria. En definitiva, para defender este interior productivo que siente que nadie lo está defendiendo", machacó.

Torres, como anfitrión, aclaró en el comienzo de la conferencia de prensa. "No nos vamos a sentar en una mesa que sea una foto como bálsamo electoral (sic). Nos sentaremos en una mesa que plantee una agenda de desarrollo seria", dijo.

Fue el discurso hilvanado en base a 3 o 4 lugares comunes como "producción", "interior", "federalismo", "campo", "industria", "inversiones". Ahí comulgan todos: Pullaro por Santa Fe, Torres por Chubut, Martín Llaryora por Córdoba, Gustavo Valdés por Corrientes, Carlos Sadir por Jujuy, y Claudio Vidal por Santa Cruz. Se mostraron en un hotel de esa ciudad patagónica, también con la presencia del ex gobernador cordobés Juan Schiaretti. "Si al interior productivo le va bien, a la Argentina le va bien", abundó el radical de Hughes.

Pullaro en su lógica, renegó de la avenida del medio con su mayor vehemencia antiperonista. "No somos la tercera vía, somos la única posibilidad que tiene la República Argentina para que no vuelva el kirchnerismo y para que no nos lleven de nuevo a la frustración de los extremos. No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito: Argentina necesita equilibrio fiscal, pero también infraestructura, conectividad y nuevos mercados", dijo Perogrullo. "Ahora nos quieren llevar a elegir entre los candidatos de Cristina (Kirchner) y los de Karina (Milei). Les decimos que queremos postulantes que representen a las provincias y no modelos nacionales", pregonó en procura de abrir una alternativa en la polarización que mostró el comicio legislativo de la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria superó por 14 puntos a La Libertad Avanza.

El santafesino cargó en su alocución contra el hot sale que Milei y Luis Caputo armaron con el pool de agroexportadoras: "La semana pasada volvieron a estafar al campo. Hicieron creer que terminaban con las malditas retenciones, pero terminó siendo un beneficio para las agroexportadoras y no para los productores que se parten la espalda todos los días", condescendió. Y agregó: "tal vez hubiese sido más fácil esconderse detrás de una lista nacional. Pero estamos aquí para mostrar que la Argentina puede salir adelante con trabajo y producción, no con planes ni punteros", dijo ahora que ya el socio PRO está en el ocaso.

Los gobernadores visitaron la fábrica de aluminio de Aluar, con el dueño Javier Madanes, para mostrarse sensibles por los aprietos de la siderurgia ante el desplome del consumo interno, la parálisis de la obra pública nacional y los aranceles que impuso Estados Unidos a sus importaciones metalíferas.

Ahora que ya no apoyan las iniciativas parlamentarias de Milei, el correntino Valdés recordó: "Cuando vamos a Buenos Aires nos ningunean, no nos atienden, porque somos provincias chicas, pobres, patagónicas o del centro, y eso tiene que terminar". Sadir, jujeño, repudió la motosierra. "No podemos tener equilibrio fiscal a costa de la gente, ni gobiernos con la insensibilidad de no atender a los más vulnerables".

Pasada esta cita patagónica, volverán a encontrarse el jueves 9 en Jujuy, y luego el 15 en Buenos Aires, ya sobre el cierre de la campaña.