El diputado nacional por Río Negro de Unión por la Patria Martín Soria reclamó celeridad a la Justicia argentina en la extradición del empresario acusado de narcotráfico Fred Machado, uno de los financistas de la campaña de José Luis Espert.

"Todos los socios de Fred Machado han sido condenados, algunos de ellos a 16 años de prisión, por narcotráfico. Sin embargo, estos imprescentables que están en la Corte Suprema argentina llevan tres años y medio dando vueltas sin extraditarlo", subrayó Soria en la 750.

Según el legislador, Machado está "escondido" en una casa en Viedma (Río Negro) con vista al río. La razón de la protección que goza el acusado de narcotráfico es desconocida, pero para Soria los vínculos con La Libertad Avanza son innegables, por lo que la sospecha es que la inacción viene de la propia Casa Rosada.

"Hay que decirlo: el abogado de Fred Machado es el mismo de Javier y Karina Milei, Francisco Oneto", señaló el exministro de Justicia de la Nación (2021-2023). "Ustedes saben, yo también revelé los vínculos entre este narcotraficante, su primo y testaferro, Claudio Ciccarelli, y la actual diputada por Río Negro Lorena Villaverde", agregó.

Villaverde, candidata a senadora en las próximas elecciones de octubre, también tiene un prontuario complicado. En 2002 se le inició una causa en Florida, Estados Unidos, por intentar ingresar 500 gramos de cocaína a ese país, y también está acusada de estafas y lavado de dinero en Río Negro.

La tercera pata de la tríada que une a La Libertad Avanza con el empresario que financió la campaña de Espert es el primo y testaferro de Machado, Claudio Ciccarelli, esposo de Villaverde.

Ascendido en la Legislatura de Río Negro en 2019 por el gobernador Alberto Weretilneck, Soria aseguró que Ciccarelli "vivía en casa de su madre y de golpe y porrazo se hizo millonario".

"Tiene el 49 por ciento del negocio de las tierras silíceas, que son las tierras que se utilizan en el fracking para Vaca Muerta. Maneja un negocio más grande que el de YPF", reveló el diputado de Unión por la Patria.

Además, Soria contó que dos años atrás Ciccarelli intentó también quedarse con una mina de oro en Neuquén. Para esto constituyó una empresa llamada EcoFriendly junto a la compañía Lácteos Vidal, vinculada a una causa de estupefacientes, a raíz de que en febrero de 2025 una avioneta propiedad de la firma debió aterrizar de emergencia en Entre Ríos, y allí se descubrió que llevaba 500 kilos de cocaína.

"Yo creo que hacen lo que hicieron en Guatemalam, donde Fred Machado tenía minas de oro. La investigación dice que de esa manera lavaban dinero del narcotráfico. Pero dudo que 'Comodoro PRO' se anime a investigarlo. Para que nos demos una idea, desde 2021 que tienen la denuncia de Espert", lamentó.