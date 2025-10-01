La empresa Vassalli realizó ayer una nueva propuesta a los trabajadores en el marco del conflicto salarial que mantienen desde hace meses y que tiene paralizada la fábrica ubicada en la localidad de Firmat. Desde la Unión Obrero Metalúrgica (UOM) se indicó que “se avanzó” en que todos los trabajadores vuelvan a sus funciones con un recorte en horas y sueldo. Con respecto a la deuda que la firma arrastra, se establecieron plazos para el pago de la deuda salarial que mantiene con los obreros.

La propuesta empresaria será evaluada en asamblea hoy, con todos los trabajadores de la planta y representantes de la UOM. Será a las 8 de la mañana en las puertas de la fábrica. Tras cartón se realizaría un nuevo encuentro de referentes del gremio y representantes de la empresa en la cartera laboral provincial.

“La propuesta no es satisfactoria pero fue mejorada a la que fue presentada por parte de la empresa la semana pasada”, expresó Pablo Cerra, abogado de la UOM. En tanto, Diego Romero, secretario general de la UOM Firmat, señaló que “lo más importante era que entraran todos los obreros a trabajar, ellos estaban hablando de solamente 100 personas, y la discusión se ha logrado que entren todos los trabajadores, con una reducción de la jornada, pero era lo más importante, que entren todos a trabajar”.