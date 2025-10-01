Por segunda semana consecutiva, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, se ausentó de la citación hecha por la comisión investigadora del caso $Libra. La semana pasada se excusó por su viaje a Nueva York junto a la comitiva presidencial, pero este martes se ausentó sin explicaciones. También dieron el faltazo otros funcionarios nacionales, entre ellos, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Karina Milei se ausentó a la citación
Continúan los faltazos de funcionarios a la Comisión $Libra
Además de la Secretaria de Presidencia, tampoco se hicieron presentes el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. Asimismo, faltaron los empresarios y promotores de la criptomoneda $Libra, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
