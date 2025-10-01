Por segunda semana consecutiva, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, se ausentó de la citación hecha por la comisión investigadora del caso $Libra. La semana pasada se excusó por su viaje a Nueva York junto a la comitiva presidencial, pero este martes se ausentó sin explicaciones. También dieron el faltazo otros funcionarios nacionales, entre ellos, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. 