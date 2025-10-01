Todo lo que tiene para festejar Newell's es un empate. Y no más que eso. Porque un partido que lo tenía perdido lo salvó con un empate de Lollo en tiempo de descuento. Al defensor le cayó la pelota en un tiro de esquina y la actitud general del equipo ante el gol visitante le valió la igualdad a los leprosos. Un resultado que lo deja a Cristian Fabbiani un rato más como técnico de los rojinegros.

A Newell's sus limitaciones en las ideas de juego, su preparación y baja jerarquía le cierran los caminos al triunfo, como hace tiempo le ocurre. Estudiantes, por el contrario, fue claro dueño del partido y cuando llegó al área generó situaciones de gol muy propicias. Por el lado de Mosquera la visita llegaba con facilidad, pero en verdad llegó al arco de Espínola como se lo proponía. Pérez lo perdió con remate cruzado, Palacios con zurdazo alto y Rodríguez en puntazo desviado, en las más claras.

El partido se jugaba en el área de Newell’s. Porque la lepra no tuvo presencia de marca en el mediocampo. Los volantes visitantes cruzaban la mitad de cancha con pelota al pie y sin dificultades. El rol secundario de Newell’s en el partido puso de mal humor al hincha. Porque no había forma de ilusionarse con un gol, menos aún con una victoria. Alguna corrida de Herrera hasta el fondo y pases de Banega era todo lo que podía hacer en el juego ofensivo el rojinegro. Todo el partido se jugó con la sensación de que el gol de Estudiantes estaba por caer.

Herrera, de los pocos jugadores desequilibrantes.

Lo más peligroso que hizo Newell’s fue una corrida de Hererra. Lo tomó Rodríguez y Merlos cobró penal. Aunque al revisar las imágenes el arbitro constató que la infracción se realizó fuera del área y todo terminó en un tiro que controló el fondo visitante.

Estudiantes se fue frustrado al entretiempo por no lograr el gol en un partido donde tuvo muchas facilidades para jugar. Newell’s, en cambio, se fue al descanso sin mayor expectativa que sostener el cero en su arco en el segundo tiempo y depositar en alguna jugada aislada la ocasión de llegar Muslera. La lepra no está para mucho más que eso.

Fabbiani metió a Guch en el segundo tiempo y el equipo mostró algo de rebeldía, lo que tomó por sorpresa a Estudiantes. Porque la lepra por momentos se paró en campo rival y buscó armar jugadas ofensivas. En una combinación Mosquera quedó frente al arco pero atropelló la pelota el ir a buscar el pase y la perdió sobre el área chica. En actitud Newell’s ya era algo mejor.

Pero no por eso el equipo pasó a tener mayor estabilidad en el juego. Estudiantes era peligroso en cada avance. Y en la mejor jugada llegó al merecido gol. Farías lanzó un pase vertical a Meza y el ex Colón se despojó de la marca al controlar el balón y sacó de volea un derechazo cruzado que no le dejó chances a Espínola. La respuesta leprosa fue un cabezazo alto de Lollo mientras lo hinchas, a los gritos, pedían que “se vayan todos”. Fabbiani se hizo expulsar por insultar el árbitro y el epílogo del juego tuvo como telón de fondo la decisión de los jugadores para lanzarse al empate. Lo hizo con desesperación y encontró premio en una pelota que cayó en el área chica en un tiro de esquina. Lo empató Lollo y el punto se celebró como un triunfo porque el equipo no perdió.

1 Newell’s

Espínola

Mosquera

Lollo

Cuesta

Montero

Chiaverano

Regiardo

Banega

Herrera

González

Benedetto

DT: Cristian Fabbiani

1 Estudiantes

Muslera

Gomez

Nuñez

Rodríguez

Arzamendia

Piovi

Ascacibar

Palacios

Medina

Fabricio Perez

Alario

DT: Eduardo Domínguez

Gol: ST: 29m Meza (E) y 45m Lollo (N)

Cambios: ST: Desde el inicio Guch por Chiaverano (N), 12m Rossi por Benedetto (N), 17m Carrillo por Alario y Farías por Palacios (E), 26m Meza por Gómez (E), Cetré por Pérez (E) y Russo por Herrera (N), 36m Neves por Medina (E) y 40m García por Mosquera (N).

Arbitro: Andrés Merlos

Cancha: Coloso del Parque