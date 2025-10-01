Hace unas semanas, Netflix confirmó para 2026 el estreno de Baki-Dou, El Camino del Guerrero, una nueva entrega audiovisual de la franquicia Baki, un manga profundamente popular en Japón (es el 16° más vendido en la historia, con más de 100 millones de copias) y bastante conocido acá después de su incursión por Netflix (antes era sólo objeto de deseo de treintañeros fanas de Hokuto No Ken) y por la tromba de memes testiculares y anabólicos que circulan en redes. Bueno, Baki acaba de expandir su universo con un videojuego. Y debe ser una de las primeras veces que se da algo así: un estudio argentino desarrolló el juego de una de las IP más importantes de la animación japonesa.

Una cosa llevó a la otra. Ya sabemos más o menos cómo es. Pero siempre estas fábulas de carambolas, hitos y persistencias son más interesantes de conocer cuando detrás hay argentinos. El estudio Purple Tree ya venía picantito después de lanzar Thunder Ray, un upgrade híper modernoso y aún más pop del clásico Super Punch Out, juegazo de boxeo de Super Nintendo. Publicado para todas las consolas y PC, Thunder Ray supuso el salto al mainstream para este estudio criollo liderado por Ezequiel Heyn y Pablo Cerrutti. "Baki es lo más cercano a Thunder Ray 2", le dice Heyn al NO.

Pero hay un antes de antes, con un pibe de Villa Ballester criado por su viejo imprentero y su abuela ama de casa. Un joven que curtió fichines con las revistas Top Kids y con un Atari que destruyó cuando era niño. "Tenía dos años; se me cayó al piso y se me hizo pelota. También me acuerdo de que, después de un viaje a Paraguay, mi papá me trajo el Family Game con el Ninja Gaiden 3, Megaman 3 y el Soccer", suelta Heyn, de 39 años, game designer de Baki. Con el tiempo, Heyn se convirtió en un fanático de los fighting games y su favorito se yergue como un título incuestionable: el Super Street Fighter 2.

Nos vimos en Disney

"La verdad es que me crié entre gallinas. No teníamos mucha plata. La diversión de mi niñez era que te picotee un gallo", continúa Heyn. De adulto, cursó Ciencias de la Comunicación en la UBA pero no se recibió. Soñaba con ser periodista de rock. Soñaba con tantas cosas. De sopetón, mientras trabajaba en un videoclub, un amigo comenzó a colaborar con una empresa de videojuegos cuyos clientes eran Nickelodeon y Cartoon Network. Y ese amigo lo acercó a los flash games: con poca experiencia, hicieron juegos para Las Sombrías Aventuras de Billy & Mandy, El Laboratorio de Dexter, Las Chicas Superpoderosas y Ben 10. Adiós DVDs, hola Adobe Flash.

"A esa empresa la compró Disney y laburamos para ellos", recuerda Heyn, a propósito de aquellos años primitivos junto a Cerrutti. Para 2009, comenzaron a cranear su propio proyecto y ahí armaron Rabbit in my Closet, el primer proyecto de Purple Tree, inspirado en Carta a una Señorita en París, de Julio Cortázar. Adiós juegos para browsers para Cartoon Network, Fox y Nickelodeon, hola dedicarse full time a sus sueños.

En ese ínterin, surgió la idea de Golazo!: "Nos gustan los arcades. Queríamos volver a esa experiencia. Algo que no te limite a jugar con el Real Madrid o el Barcelona. Viajamos a París y conseguimos capital de un publisher para financiar Golazo!, un trabajo que nos llevó un año y medio. Salió para 2019 y fue el primer lanzamiento de una IP propia: un juego de fútbol arcade con aire retro y una idea 'de VHS', medio noventera", cuenta Heyn.

Con esta experiencia más profesional honraron a Bacilos y ganaron su primer millón (de descargas) en mobile. "Google nos seleccionó como uno de los mejores estudios de América Latina y nos dio plata de un fondo", se ensancha el desarrollador. Allí, Purple Tree se infló para lanzarse a la aventura de más productos propios: llegó el Ponpu, un mix entre Bomberman y The Legend of Zelda: A Link to the Past. "Tuvimos mucha mala suerte porque el juego salió en la misma fecha que el Cyberpunk 2077; y Ponpu quedó en el ocaso."

Más tarde, el Pets No More, un juego de air hockey, les permitió convertirse en sus propios publishers y ganar más autonomía. Escalaron la producción con Golazo 2 ("Nos fue bastante bien") y el próximo intento fue Thunder Ray, la obra que cambió su historia. "Fue el juego que siempre quisimos hacer. El mejor luchador de la Tierra es secuestrado por un convoy intergaláctico para entrar a un torneo a muerte. Es un juego muy psicodélico, con enemigos que van desde personajes monstruosos hasta brujas. Artísticamente es de lo mejor que hicimos y tuvo una repercusión importante. No hay tantos juegos del nicho de pelea a lo Super Punch Out", revuelve el artista.

Al Thunder Ray le fue mejor de lo que esperaban (vendió unas 30.000 copias en todas las plataformas) y desde Purple Tree comenzaron a gozar de un merecido reconocimiento internacional. Como publishers (bautizados Purple Play) lanzaron tres juegos: Deep Beyond, Dorfs: Hammers for Hire y Desvelados. Y entre su nuevo estatus como publishers y la visibilidad profesional que les dio el finísimo Thunder Ray, salieron a la cancha para llevarse a casa la licencia de Baki.

Del anime al videojuego de peleas

"Baki está inspirado en el motor del Thunder Ray, pero tiene un nivel de violencia mucho más cercano al animé. Y el gameplay se siente muy dinámico", cuenta Heyn. El juego salió el 11/9 para PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch y Steam. Y, aseguran desde Purple Tree, este éxito instantáneo –no es moco de pavo para un estudio nacional haciendo un juego del mangaka japonés Keisuke Itagaki– muy probablemente les permita conseguir una mayor cantidad de licencias.

"Mi primer acercamiento a Baki fue con la serie de Netflix. Al otro día fui a la oficina para contarles a los chicos que tenían que ver este animé violento, gracioso y con peleas muy bien logradas. Fue una sorpresa grata cuando conseguimos hacer el nexo con la gente de TMS para negociar la licencia. Viajamos a la Gamescon de Alemania y ahí nos contactamos con un estudio que manejaba licencias. En su cartera tenían a Baki. En primera instancia, cuando quisimos adquirirla, aquel estudio perdió la licencia. Y ni bien la recuperaron, se la compramos al toque", detalla sobre los tejes y manejes.

En lo formal, Baki Hanma: Blood Arena (nombre completo del chiche de Heyn, Cerrutti y compañía) cuenta una historia original inspirada en la línea argumental de la serie, con Baki tratando de enfrentarse a su papá y con un tendal de peleas que se dan dentro y fuera de un torneo intergaláctico. "Lo más interesante como designer de juegos de pelea es buscar el balance y sentir que cada oponente tiene sus propias características que lo hacen especial", dice.

A la sazón, Baki ya tuvo algunas adaptaciones previas a videojuegos con Fighting Fury 2 –estaba muy bien– y Garouden Breakblow: Fist of Twist para PlayStation 2, y con Baki the Grappler: Ultimate Championship para Android. "Hasta ahora venimos teniendo una recepción muy positiva. No tenemos reviews negativas. Y estamos preparando un DLC con nuevos peleadores", adelanta Heyn. El juego se consigue en Argentina por unos 18 dólares, en Estados Unidos por 30 y en Japón por 25.

"Todo esto es el sueño del pibe. Es un orgullo porque somos . Imaginarme haciendo videojuegos era algo imposible. Eso era sólo para los norteamericanos o japoneses. Por eso, tener los derechos de un animé es un sueño inesperado. Más con la envergadura de Baki, uno de los más vistos de Netflix y uno de los más vendidos en la historia”, cierra el game designer.

¿Ya están trabajando en algún otro juego?

Sí, en un beat 'em up, con inspiración en The Mandalorian y los Halcones Galácticos, pero con un tinte más adulto. Será un mix entre Streets of Rage y el sistema de combos del Marvel vs. Capcom. Además, en diciembre vamos a hacer un anuncio que hará sentir orgulloso a todos los argentinos. Será algo realmente muy importante.

¿Y de animé?

Y… no tenemos ninguna cerrada pero sí estamos trabajando para hacernos de unas IP japonesas bastante populares.





