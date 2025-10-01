Se dice, se repite. Que Trueno es un artista que supo romper moldes. Que pudo llevar su propuesta a otro nivel. Que no hace falta llevar traje y zapatos bien lustrados para formar parte de una orquesta sinfónica. Y si bien todas las afirmaciones son ciertas, lo que se vio en el Teatro Coliseo la noche del viernes pasado dejó una impresión diferente. La única que pudo dejar Trueno, con un traje holgado y sus Air Force One blancas, haciendo lo que mejor sabe –rapear con una velocidad que le hace justicia a su nombre artístico– delante de una orquesta sinfónica y un cartel enorme con el logo de Red Bull.

Mucho antes de la salida del rapero al escenario, de la presentación de los músicos o del sonido de una sola nota, lo que se vio y se escuchó fue la marca, ya inseparable del artista. Cerca del comienzo del show, un altoparlante pidió que, cuando terminaras tu lata de Red Bull, la tiraras a la basura. En la alfombra azul de la antesala desfilaron famosos sacándose fotos. Dentro del recinto, un público homogéneo, de clase media alta, asomó las cabezas para reconocer a alguna de las figuritas de Instagram que, de pronto, tenían cuerpo.

Fue la primera vez en Argentina que un artista urbano se unió a una orquesta, en un formato que agotó todas sus entradas en una hora. La lista incluyó piezas de distintas etapas de la discografía de Trueno (de "Real Gangsta Love" a "Mamichula") reversionadas por un ensamble dirigido por Sebastián Fucci. También hubo invitados: lo acompañaron su padre, Pedro Peligro, su amigo Kmi420 y Milo J. Con el rapero de Morón interpretaron una versión de "Tierra Zanta" que se llevó el aplauso más largo de la noche.

Trueno en Red Bull Symphonic | Foto: gentileza de prensa Red Bull





Pero más allá del despliegue, lo que flotó sobre el show fueron más preguntas que certezas. Como qué sentido tiene un show sinfónico de Trueno. ¿Se trata de acercar a las clases altas o cultivadas algo que nació más bien en los márgenes? ¿O es una demostración del ascenso imparable de "un morochito que no sabe hablar inglés"?

La pregunta remitió de lleno al sentido social del gusto que estudió Pierre Bourdieu: cómo lo popular se legitima únicamente al pasar por el filtro de lo culto. Porque, en el fondo, ¿qué es Trueno si no una experiencia visceral sobre un escenario? ¿Y cómo se conecta eso con una orquesta en vivo? El resultado fue una especie de esterilización, como las versiones limpias de los discos de raperos estadounidenses sin insultos ni letras explícitas.

A cinco años de su primer disco, Trueno agradeció a Red Bull y aseguró que está "viviendo un sueño", cuya próxima parada será Ferro el 11 de diciembre. "Soy pasajero de este viaje, igual que cualquier pibe de barrio. Soy como ustedes: si puede uno, pueden todos. Esto es para todos los que se atreven a romper el muro", dijo el rapero de 23 años. Superada la emoción, lo que queda es la sensación de una legitimación externa, un pase hacia otro registro social y cultural. Una forma de traducir lo intraducible: el hip hop argentino a un lenguaje aceptado por lo culto.

Trueno en Red Bull Symphonic | Foto: gentileza de prensa Red Bull





Encontrá más notas del NO acá, o suscribite acá abajo ↓ para recibir gratis en tu email todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y nuestros recomendados.



