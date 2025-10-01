En plena campaña electoral de cara a octubre, el gobernador Gustavo Sáenz encabezó ayer la firma del Pacto Todos por Salta, un acuerdo que reunió a más de 200 representantes de cámaras empresariales, sindicatos, universidades, intendencias, legisladores y referentes de la sociedad civil. Si bien el acto fue presentado como “no partidario”, el anuncio se dio mientras la gestión provincial busca consolidar un discurso opositor al Gobierno nacional.

La firma de un documento fue la oportunidad para repasar los compromisos asumidos por la Nación en 2023, y denunciar la “injusta postergación” que sufre el norte argentino.

La demanda se sintetiza en las obras ya licitadas o comprometidas por el Gobienro nacional que, sin embargo, no aparecen en el proyecto de Presupuesto 2026. Entre ellas, las rutas nacionales 51, 40, 50 y 9/34; el puente de Vaqueros; acueductos y gasoductos estratégicos; la infraestructura para el Corredor Bioceánico, además de planes de energía, salud y educación.

“No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo lo que ya está firmado. Mi deseo es dejar el cargo con estas obras iniciadas y, si es necesario, voy a acampar en la Casa Rosada”, disparó Sáenz en su extenso discurso. El gobernador se cuidó en remarcar que no se trata de una pelea partidaria: “Aquí no es contra nadie, es para Salta. No estoy peleando ni hablando mal de nadie, no es mi estilo. Yo hago política pensando a futuro, pensando en nuestra provincia”.

Durante la presentación del documento





No es la primera vez que Salta busca blindar con consensos amplios sus reclamos a la Nación. El antecedente inmediato es el Pacto de Güemes, firmado en junio de 2024, en el que ya se habían enumerado obras estratégicas, varias de las cuales siguen paralizadas o fuera del radar presupuestario.

No obstante, en el Pacto Todos por Salta también se recordó que “las sucesivas gestiones nacionales, con signos políticos distintos, han condenado al noroeste argentino a una situación de injusta postergación”. La falta de infraestructura genera “un efecto inmediato: la supresión de fuentes de trabajo, condenando a los salteños al empobrecimiento”, advierte.

Las exigencias en detalle

El texto firmado por empresarios, gremios y representantes institucionales enumeró reclamos. Por una lado, obras en las rutas, lo que involucra el mantenimiento y reactivación de las nacionales 51, 40, 50 y 9-34. También se hizo referencia al Corredor Bioceánico, ya que se considera que su desarrollo permitiría la expansión de tendidos férreos y viales. En este sentido, el país viene demorado en las obras de infraestructura, que son complementarias de las que están en ejecución, ya en su tramo final, en Paraguay, y las realizadas en Brasil.

El Pacto Todos por Salta agrega el pedido de una reforma federal, lo que involucra una nueva ley de coparticipación y compensaciones igualitarias en transporte, eliminando la disparidad con el AMBA. El documento pretende garantizar el cumplimiento e inclusión en el Presupuesto 2026 de las obras comprometidas por la gestión de Javier Milei.

Además, se sumó la necesidad de inversión en salud, educación pública y tarifas diferenciadas para los usuarios de zonas con temperaturas extremas.

La palabra empeñada

En el acto se proyectó un video institucional que repasa el convenio firmado con la Nación en junio del año pasado, a través del Pacto de Güemes. Se sumó la reunión de marzo con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que ratificaron que las obras nacionales en la provincia iban a continuar, lo que hasta ahora no ocurrió.

Sáenz recordó ese compromiso con crudeza y dijo que el Gobierno nacional no cumplió con su palabra, a pesar de que los acuerdos están firmados y ratificados. "Lamento mucho que esto suceda porque son obras que hacen al crecimiento productivo, turístico y a la dignidad de cada uno de los salteños", insistió el gobernador.

En ese sentido, hizo un llamado a los legisladores nacionales por Salta. Les dijo que independientemente de la bandería política a la cual pertenezcan, hagan incluir estas obras en el presupuesto nacional. "Detrás de cada una de ellas hay sueños y esperanzas”, expresó.

Sáenz estuvo acompañado por el vicegobernador Antonio Marocco; el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand; el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat; el presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile; ministros, secretarios y funcionarios del Ejecutivo, legisladores, representantes de cámaras, asociaciones, empresas, trabajadores, universidades, entre otros.

"Un baño de humildad"

En su largo discurso, Sáenz dijo que este tiempo "demanda unión, fuerza y trabajo mancomunado". Por lo que "no me importa quién inaugure las obras, lo que quiero es que empiecen”, manifestó. Fiel a su estilo, lanzó un mensaje de tono moral: “El grave problema de la dirigencia política es la soberbia. Un buen baño de humildad nos viene bien a todos, aquí y en Buenos Aires”.

El gobernador hizo un guiño histórico, evocando al general Martín Miguel de Güemes. "Este país es libre gracias a un hombre que tuvo que esperar casi 200 años para ser reconocido por el poder central", sostuvo. Y pidió: "peleemos por estas rutas y estas obras que la patria nos sigue debiendo”.

La firma del pacto fue presentada como un hecho “inédito” en la historia provincial. “Ayúdenme a que (las obras) empiecen y no se paren, porque de esto dependerá el futuro de nuestros hijos y de nuestra provincia”, insistió Sáenz. “Ojalá que esta pelea nos encuentre a todos juntos, más unidos que nunca. Las ideas no se matan, pero tampoco se imponen”, cerró.