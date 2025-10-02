En el mes de los Derechos de las personas mayores, el Programa Universidad Abierta para Adultos Mayores de la UNR invita a ver Milagro de otoño, dirigida por Néstor Zapata, con las actuaciones de Luis Machín y Mario Alarcón, sobre un viejo ilusionista que recorre la Argentina. El director presentará la película (A las 18, en El Cairo Cine Público, con entrada gratuita.)