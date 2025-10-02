En el mes de los Derechos de las personas mayores, el Programa Universidad Abierta para Adultos Mayores de la UNR invita a ver Milagro de otoño, dirigida por Néstor Zapata, con las actuaciones de Luis Machín y Mario Alarcón, sobre un viejo ilusionista que recorre la Argentina. El director presentará la película (A las 18, en El Cairo Cine Público, con entrada gratuita.)
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.