La Universidad de Buenos Aires (UBA) fue distinguida en la edición para Latinoamérica y el Caribe 2024 del Ranking QS, que reúne a 491 universidades de 26 países. La institución pública fue reconocida como una de las más prestigiosas de la región al ocupar el 2º lugar, tanto en reputación académica como en reputación del empleador.

Además de ponerse a la cabeza de estos indicadores regionales se posicionó como la universidad argentina con mayor colaboración internacional en investigación, alcanzando el 8° puesto a nivel mundial en la categoría Redes Internacionales de Investigación (IRN).

Ricardo Gelpi, rector de la UBA, celebró estos logros al remarcar que representa "un orgullo volver a estar entre las diez universidades más prestigiosas de la región", y puntualizó que es "especialmente" destacable permanecer "en dos ítems tan importantes como el de reputación académica y reputación del empleador".

En la antesala a la sesión que tendrán este jueves los senadores para votar a favor o en contra del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, el rector se refirió a la crisis que afronta la reconocida institución académica por el vaciamiento financiero sostenido por el Gobierno.

"El desfinanciamiento que venimos padeciendo comienza a hacerse sentir en los resultados referentes a investigación científica", afirmó Gelpi, y se dirigió al cuerpo de senadores: "Es una señal de alerta que no debemos desatender y que las autoridades nacionales tienen la obligación de tomar nota".

"La formación de equipos científicos no es algo que se hace de un día para el otro, y si entramos en una espiral descendente en este sentido, va a costar mucho tiempo y esfuerzo recuperar”, alertó.

Ranking QS: la UBA se mantiene entre las 10 mejores universidades de América Latina.





En línea con lo anterior, el vicepresidente Senior de QS, Ben Sowter, aseguró que “el sistema de educación superior de Argentina es ampliamente reconocido por su tradición de acceso público y su sólida reputación académica", al tiempo que remarcó que la UBA ocupa "un lugar destacado entre los académicos y empleadores internacionales".

"Sin embargo, los recientes recortes de financiación y la inflación han erosionado los presupuestos universitarios, lo que ha creado presión sobre la capacidad docente y de investigación, que no ha seguido el ritmo de sus homólogos regionales y ha provocado una mayor precariedad laboral del personal”, cuestionó el funcionario.

En junio de este año, la UBA había quedado seleccionada en el ranking QS Quacquarelli Symonds 2025. Además, se había convertido en la única casa de altos estudios latinoamericana en formar parte del top 100 mundial.

Qué es la Ley de Financiamiento Universitario

Este jueves 2 de octubre el Senado va por el rechazo definitivo a los vetos de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Pediatría (conocida como la "Ley Garrahan" por el hospital pediátrico más prestigioso de toda la región) y la Ley de Financiamiento Universitario.

Ambos proyectos habían sido aprobados por ambas cámaras. Días atrás, Gelpi y decanos de distintas facultades le habían exigido al Poder Ejecutivo que reglara la Ley de Financiamiento Universitario, argumentando los distintos aspectos en los que las casas de altos estudios se veían severamente perjudicadas.

La Ley de Financiamiento Universitaria es una iniciativa que busca defender las universidades públicas de todo el país a través de una actualización presupuestaria que garantizaría la sustentabilidad de las casas de altos estudios nacionales y mejoras en las condiciones para quienes trabajan, estudian e investigan en ellas.

El proyecto propone actualizar los montos destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades en el ejercicio de 2025, por la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora Indec, entre mayo y diciembre de 2024, y luego bimestralmente ajustar el monto por el mismo índice, descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.

La iniciativa también fija una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde diciembre de 2023 y hasta que se sancione el proyecto de ley por el equivalente al IPC en el período. Luego se utilizará la misma medición para actualizaciones futuras.

También contempla la recomposición y actualización automática de los programas de becas estudiantiles y prevé el incremento progresivo de estudiantes beneficiarios acorde a la matrícula de las instituciones públicas.

Asimismo estipula que el Poder Ejecutivo destine una partida especial en 2025 para regularizar los ingresos a la carrera de Investigador Científico y otorgar becas tanto de ingresantes como posdoctorales.

El proyecto propone actualizar los montos destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades en el ejercicio de 2025, por la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora Indec, entre mayo y diciembre de 2024, y luego bimestralmente ajustar el monto por el mismo índice, descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.

La iniciativa también fija una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde diciembre de 2023 y hasta que se sancione el proyecto de ley por el equivalente al IPC en el período. Luego se utilizará la misma medición para actualizaciones futuras.

También contempla la recomposición y actualización automática de los programas de becas estudiantiles y prevé el incremento progresivo de estudiantes beneficiarios acorde a la matrícula de las instituciones públicas.

Asimismo estipula que el Poder Ejecutivo destine una partida especial en 2025 para regularizar los ingresos a la carrera de Investigador Científico y otorgar becas tanto de ingresantes como posdoctorales.