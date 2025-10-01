La cuenta regresiva para el Lollapalooza Argentina 2026 está en marcha. Este miércoles, la productora DF Entertainment compartió en sus redes sociales en cuál de las tres fechas se presentarán los artistas principales de la próxima edición. El festival de música y entretenimiento se realizará el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Las entradas ya se encuentran a la venta.
De acuerdo a lo informado por la productora, el line up diario del evento del 2026 es el siguiente:
Viernes en el Lollapalooza Argentina 2026
Tyler, the creator · Lorde · Turnstile · Peggy Gou · Katseye · Djo · Danny Ocean · Royel Otis · The Dare · ¥ousuke ¥ukimatsu · Judeline · Balu Brigada · Guitarricadelafuente
Zell · Róz · Militantes del Climax · Little Boogie · Easykid · Tiger Mood · Victoria Whynot · Spaghetti Western · Mora Fisz · Jero Jones
Sábado en el Lollapalooza Argentina 2026
Chappell Roan · Skrillex · Lewis Capaldi · Paulo Londra · Addison Rae · Brutalismus 3000 · Marina · Aitana · Soledad · Tv Girl · Six Sex · 2hollis · Rize · Lany · Hamdi · Nasa Histoires ·Timø · Marttein · Joaquina · Amigo de Artistas · Tobika · Imbermind · Terrá · Paula Os
Domingo en el Lollapalooza Argentina 2026
Sabrina Carpenter · Deftones · Doechii · Ratones Paranoicos · Kygo · Interpol · Ben Böhmer · Bunt. · Horsegirl · Men I Trust · Yami Safdie · Viagra Boys · Massacre
Saramalacara · The Warning · Ezequiel Arias · Cerounno · Ryan · Félix Vestre · 143leti · Ludmila Di Pasquale · Reybruja
Tipos de entradas y cómo comprarlas
El festival ofrece tres tipos de abonos y distintas formas de pago. Para comprar el abono de tres días o las entradas singulares para el festival, los usuarios deben ingresar con un perfil registrado al sitio web de AllAccess. Los clientes Santander American Express pueden adquirir sus pases en hasta 6 cuotas sin interés.
La totalidad del festival se podrá ver en vivo para todo el país mediante el streaming que realizará Flow por 4 de sus canales (605, 606, 607 y 608) en los cuales transmitirá, desde el inicio hasta el cierre, todos los shows completos de los diferentes escenarios y también contenidos exclusivos, como entrevistas a las bandas y notas de color con toda la experiencia LollaAR.
La producción remarcó que los abonos se consiguen por etapas. Es decir, por demanda (cuanto antes sean adquiridos, mejor será el precio). Los tres tipos de pases se diferencian por estas características:
- 3 Day Pass: acceso para los tres días del festival, con entrada a todas las actuaciones en los cinco escenarios. Además, permite el ingreso al Beergarden (exclusivo para mayores de 18 años) y a distintas áreas temáticas como Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza, El Tunel, Casitas, La Playita y el recorrido de arte con obras de diversos artistas. El pase contempla también estaciones de agua gratuitas y a puestos de comida y bebidas privados, acceso a alquiler de lockers, y entrada sin cargo para niños y niñas menores de 10 años.
- 3 Day Pass Plus: incluye todos los beneficios del abono general, sumando acceso a zonas exclusivas dentro del predio. Estas áreas ofrecen espacios de relax con sombra, wifi, baños preferenciales y pantallas gigantes con transmisión en vivo de los escenarios principales. Además, los asistentes cuentan con estaciones de carga de celular, lockers gratuitos, acceso prioritario a puntos de gastronomía, bebidas, carga de cashless, puestos de hidratación exclusivos, merchandising oficial y atención personalizada por parte del staff dedicado a este sector.
- 3 Day Pass Lolla Lounge: es el pase más completo del festival, con acceso exclusivo a la zona de Lounge & Terrazas, que ofrece vista preferencial a los escenarios principales. Este espacio premium cuenta con áreas de descanso con sombra, wifi, baños exclusivos, lockers gratuitos y estaciones de carga para celulares. También incluye estación de glitter, espacio de masajes, pantallas con transmisión en vivo, puestos de merchandising oficial, puestos de hidratación exclusivos, zona con juegos al aire libre, carga de cashless y atención personalizada por parte de un equipo dedicado exclusivamente a los asistentes de este sector.