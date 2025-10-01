La cuenta regresiva para el Lollapalooza Argentina 2026 está en marcha. Este miércoles, la productora DF Entertainment compartió en sus redes sociales en cuál de las tres fechas se presentarán los artistas principales de la próxima edición. El festival de música y entretenimiento se realizará el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Las entradas ya se encuentran a la venta.

De acuerdo a lo informado por la productora, el line up diario del evento del 2026 es el siguiente:

Viernes en el Lollapalooza Argentina 2026

Tyler, the creator · Lorde · Turnstile · Peggy Gou · Katseye · Djo · Danny Ocean · Royel Otis · The Dare · ¥ousuke ¥ukimatsu · Judeline · Balu Brigada · Guitarricadelafuente

Zell · Róz · Militantes del Climax · Little Boogie · Easykid · Tiger Mood · Victoria Whynot · Spaghetti Western · Mora Fisz · Jero Jones

Sábado en el Lollapalooza Argentina 2026

Chappell Roan · Skrillex · Lewis Capaldi · Paulo Londra · Addison Rae · Brutalismus 3000 · Marina · Aitana · Soledad · Tv Girl · Six Sex · 2hollis · Rize · Lany · Hamdi · Nasa Histoires ·Timø · Marttein · Joaquina · Amigo de Artistas · Tobika · Imbermind · Terrá · Paula Os

Domingo en el Lollapalooza Argentina 2026

Sabrina Carpenter · Deftones · Doechii · Ratones Paranoicos · Kygo · Interpol · Ben Böhmer · Bunt. · Horsegirl · Men I Trust · Yami Safdie · Viagra Boys · Massacre

Saramalacara · The Warning · Ezequiel Arias · Cerounno · Ryan · Félix Vestre · 143leti · Ludmila Di Pasquale · Reybruja

Line Up Lollapalooza 2026. Imagen: redes sociales.





Tipos de entradas y cómo comprarlas

El festival ofrece tres tipos de abonos y distintas formas de pago. Para comprar el abono de tres días o las entradas singulares para el festival, los usuarios deben ingresar con un perfil registrado al sitio web de AllAccess. Los clientes Santander American Express pueden adquirir sus pases en hasta 6 cuotas sin interés.

La totalidad del festival se podrá ver en vivo para todo el país mediante el streaming que realizará Flow por 4 de sus canales (605, 606, 607 y 608) en los cuales transmitirá, desde el inicio hasta el cierre, todos los shows completos de los diferentes escenarios y también contenidos exclusivos, como entrevistas a las bandas y notas de color con toda la experiencia LollaAR.

La producción remarcó que los abonos se consiguen por etapas. Es decir, por demanda (cuanto antes sean adquiridos, mejor será el precio). Los tres tipos de pases se diferencian por estas características: