La esperada adaptación cinematográfica del cuento clásico de Mary Shelley, Frankenstein, por el aclamado director Guillermo del Toro promete ofrecer una nueva perspectiva a la legendaria narrativa. En medio de una atmósfera gótica y sobrecogedora, la película presenta al actor Jacob Elordi como la criatura, quien resulta irreconocible bajo capas de maquillaje que transforman por completo su apariencia.

Oscar Isaac, por su parte, interpreta a Victor Frankenstein, el científico obsesionado por su ansia de crear vida. La cinta de Del Toro no solo presenta una nueva mirada a esta historia mítica, sino que también explora a fondo las complejidades emocionales y éticas de la creación de la vida.

Una renovación del clásico literario

Desde el avance recientemente presentado al público, Netflix ofrece un primer vistazo de la transformación cinematográfica que se aproxima. En lugar de centrarse exclusivamente en efectos especiales abundantes o en sustos predecibles, Del Toro pone el énfasis en las complejidades emocionales de cada personaje. El nuevo Frankenstein promete ser una narrativa en la que lo monstruoso y lo humano se entrelazan, llevando al espectador a un viaje introspectivo sobre la paternidad, la creación y las consecuencias de desafiar el curso natural de la vida. La criatura, lejos de ser un mero elemento de terror, se presenta con un enfoque más multifacético y complejo, que revela la angustia interna de un ser marginado.

Un elenco compuesto por estrellas

El director mexicano no escatimó esfuerzos al reunir un elenco de primer nivel para llevar su visión a la pantalla. Mia Goth, ya reconocida por sus actuaciones en el cine de terror, completa el trío principal junto a Elordi e Isaac. Christoph Waltz, conocido por sus papeles en Bastardos sin gloria, y Charles Dance, famoso por Juego de Tronos, entre otros, también forman parte del impresionante reparto. Cada actor aporta una profundidad adicional a sus respectivos personajes, enriqueciendo una narrativa ya de por sí compleja. Del Toro, quien ha manifestado su admiración por Shelley desde hace años, imprime un nuevo dinamismo al relato inmortal a través de las interpretaciones de sus protagonistas.

Un enfoque personal del director

Del Toro describe esta película como una obra profundamente personal, y revela que no busca solo impactar a través del horror, sino conmover al espectador en un nivel íntimo. Durante entrevistas, reflexionó sobre su conexión con la historia de Shelley al abordar temas universales como la identidad, la paternidad y el legado.

A pesar de los múltiples desafíos enfrentados, incluyendo problemas de agenda con los actores, los esfuerzos del cineasta han dado fruto, produciendo una película que también rinde homenaje a la figura de Shelley, reafirmando su influencia perdurable en su carrera. En esta versión de Frankenstein, las relaciones humanas y el compromiso emocional son los verdaderos protagonistas del drama.

La película se estrenará en salas selectas a partir del 23 de octubre, mientras que su lanzamiento en la plataforma de streaming está pactado para el 7 de noviembre.

