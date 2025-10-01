José Andrada, actor argentino de cine, teatro y televisión, recordado en la cultura popular por protagonizar la famosa escena "¿No hay un piquito para mí?" de Los Simuladores, falleció este miércoles a los 87 años.

Así lo confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que expresó su "profundo pesar" por la noticia en una publicación que difundió por redes sociales.

José Manuel Andrada Márquez, nacido el 20 de julio de 1938 en Buenos Aires, debutó en el teatro en la década de 1970, donde llevó adelante una nutrida labor en la escena independiente, recordó la asociación. Entre las obras de las que participó se encuentran La batalla de José Luna y Lejos de aquí.

En televisión, en tanto, formó parte de Ricos y famosos, Campeones de la vida, Padre Coraje, Son amores, Costumbres argentinas, Soy gitano, Primicias, 22, el loco, y Sos mi vida.

Una de sus actuaciones más recordadas fue en Los simuladores, donde protagonizó una escena junto a Martín Seefeld, que se volvió parte de la cultura popular con la expresión "¿No hay un piquito para mí?".

Andrada también tuvo una extensa carrera como actor de cine, donde trabajó en películas como Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra, La noche de los lápices, Pobre mariposa, Johnny Tolengo, el majestuoso, Flores robadas en los jardines de Quilmes, Esperando la carroza, Correccional de mujeres, Las esclavas, Bairoletto, Funes, un gran amor, La amiga, A oscuras, Después de la tormenta, y La ciudad oculta, entre otras.

En el año 2010, la Asociación Argentina de Actores junto al Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, en una ceremonia realizada en el Anexo del Congreso.