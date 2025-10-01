"Una cosa es lo que dice el decreto y otra cosa es lo que van a hacer en realidad", advirtió el exembajador argentino en la Organización de los Estados Americanos (OEA) Carlos Raimundi, al referirse a la resolución oficial que autoriza ejercicios militares de Estados Unidos en Argentina.

Las tropas ingresarán al país con inmunidad diplomática, por lo que, a pesar de la autorización que especifica el decreto, los marines gozarán de inmunidad por convenio internacional.

"Podrían buscar información satelital de lo que sea, de tierras raras, de superficie de tierras fiscales para que puedan comprar los magnates estadounidenses, de control de la minería y de control concreto del territorio. La isla de Tierra del Fuego es el paso obligado a la Antártida, por eso la construcción de la base", detalló Raimundi en la 750.

Luego de que Donald Trump se comprometiera a asistir económicamente a Javier Milei en medio de la carrera electoral hacia octubre, la decisión de permitir la presencia de tropas norteamericanas en el país encendió las alarmas.

"No es novedoso, pero sí mucho más grotesco que en otras oportunidades. Otras veces ha habido alguna excusa, algún motivo, sobre todo en la etapa de (Carlos) Menem, con las relaciones carnales. Pero ahora no hay ninguna razón", analizó el exembajador de la OEA.

Lo que el decreto expone a la manera de una justificación es que las Fuerzas Armadas argentinas comparten tecnología, técnica y táctica con los marines norteamericanos y que, en ese contexto, y en el marco de una visita que también incluirá a Chile, el cuerpo de Infantería vendría a hacer un "ejercicio de adiestramiento".

"Irían a Mar del Plata, paradójicamente estarían las Fuerzas Armadas en Mar del Plata en la misma época que se celebran los 20 años del 'No al Alca', y después irían a Puerto Belgrano y a Ushuaia para control del territorio. Más claro el agua", ironizó Raimundi en En el ojo de la tormenta.

Y concluyó: "Si mañana, cuando vengan las tropas, tuvieramos la capacidad de poner miles y miles de personas concientizadas, movilizadas, organizadas en la calle, las tropas no pasan. Es una batalla cultural, legislativa, es una batalla que hay que dar en todos los campos y que hay que tener el coraje de dar. Si no lo tenemos entonces sí, el paso del tiempo va a hacer que todas estas cosas se conviertan en estructurales".