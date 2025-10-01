Luego de muchos rumores que vincularon a Andrea Kimi Antonelli con la escudería Alpine para la temporada 2026, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, desmintió todo tipo de versiones y aseguró que el joven piloto italiano se quedará en el equipo anglogermano para la próxima campaña.

“Las especulaciones sobre Alpine y Williams son un completo disparate. Se quedará aquí en 2026 al ciento por ciento”, expresó Wolff en diálogo con Sky Sports Italia. Así descartó cualquier tipo de traspaso del joven piloto, que alternó buenos resultados con errores de principiante que fomentaron los comentarios de una posible salida de Mercedes para Alpine o para Williams, dos equipos que el año que viene tendrán motores de la marca alemana.

La decisión de Wolff refuerza la confianza de Mercedes en su joven piloto, al que considera un proyecto a largo plazo. Antonelli cumplió 19 años en agosto y, pese a su corta experiencia, ya demostró la capacidad para competir en la élite del automovilismo. Hasta ahora, el italiano afrontó un difícil desafío en este 2025: debutar con apenas 18 años en Mercedes, nada menos que en el asiento que dejó vacante Lewis Hamilton tras marcharse a Ferrari. Por el momento, ya consiguió un podio en Canadá, finalizó nueve de los 17 Grandes Premios dentro del top ten y acumuló 78 puntos, con lo que figura séptimo en el campeonato de pilotos.

El rumor de un posible traspaso a Alpine había tomado fuerza a mitad de temporada, cuando los errores de Antonelli se sucedían y las actuaciones del argentino Franco Colapinto no convencían al jefe de la escudería francesa, Flavio Briatore. Sin embargo, los últimos rendimientos del pilarense parecen haber modificado la mirada del empresario italiano y se espera que en las próximas carreras se anuncie la continuidad de Colapinto para 2026.