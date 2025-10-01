Con motivo de la 51ra peregrinación juvenil a pie a Luján, Trenes Argentinos dispuso servicios adicionales en el ramal Moreno-Mercedes de la línea Sarmiento.

El sábado 4 de octubre circularán siete trenes especiales entre Moreno y Luján, con horarios a las 7:06, 9:26, 12:44, 15:04, 18:40, 21:00 y 23:39. En el sentido inverso, desde Luján hacia Moreno, saldrán trenes a las 8:16, 10:36, 13:54, 16:14, 19:50, 22:10 y 0:49 del domingo.

El domingo 5 de octubre se sumarán seis servicios adicionales por cada sentido. Desde Moreno partirán a las 2:00, 4:20, 7:06, 9:26, 12:44 y 15:04. Mientras que desde Luján habrá salidas a las 3:10, 5:30, 8:16, 10:36, 13:54 y 16:14.

Todos los trenes harán paradas en las ocho estaciones intermedias, garantizando la cobertura a lo largo del recorrido.

Trenes eléctricos entre Liniers y Moreno

Además de los servicios habituales, se incorporarán frecuencias especiales en los trenes eléctricos del tramo Liniers-Moreno. El domingo saldrán formaciones desde Liniers a las 1:05 y 3:15, y desde Moreno a las 0:02 y 2:02.

Al igual que en el ramal a Luján, los trenes tendrán paradas en todas las estaciones intermedias para facilitar el acceso de los peregrinos.

Información disponible para los peregrinos

Trenes Argentinos destacó que todos los horarios y recorridos especiales pueden consultarse en el sitio oficial del Ministerio de Transporte: argentina.gob.ar. De esta manera, quienes participen de la tradicional caminata podrán planificar su viaje de forma anticipada y contar con mayor seguridad en los traslados.

La Caminata a Luján es una de las manifestaciones de fe más importantes del país y cada año reúne a miles de personas. Con estos refuerzos, el objetivo es garantizar que los fieles tengan más opciones de transporte público, acompañando un evento que forma parte de la tradición popular argentina.