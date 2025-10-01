Con un gol del portugués Gonzalo Ramos en tiempo de descuento, París Saint Germain (6 puntos) derrotó 2-1 como visitante a Barcelona (3) y se sumó al lote de lideres de la fase de liga de la Champions League con puntaje ideal.

Ferrán Torres había abierto la cuenta para los catalanes en la primera etapa, y poco después igualó Mayulú.

También llegaron a lo más alto Arsenal (6) al vencer por 2 a 0 en Londres a Olympiakos, con goles del brasileño Gabriel Martinelli y de Bukayo Saka; y Qarabag de Azerbaiyán (6) que superó por el mismo marcador a Copenhague de Dinamarca (1).

Ezequiel Fernández fue titular y Claudio Echeverri jugó los últimos diez minutos en el empate 1 a 1 entre Bayer Leverkusen (2) y PSV Eindhoven (1), dos equipos que aun no ganaron en la competencia, y con dos goles de Erling Haaland, Manchester City (4) igualó 2 a 2 con Mónaco (1) en el principado.

Mientras que Villarreal (1) igualó sobre la hora 2 a 2 con Juventus (2); y en el estadio Diego Maradona, Napoli (3) superó por 2 a 1 a Sporting de Portugal (3) con dos goles del noruego Hojlund.

La jornada se completó con dos goleadas: Borussia Dortmund 4-Athletic de Bilbao 1 y Saint Gilloise de Suiza 0-Newcastle 4.



