Las autoridades porteñas abrieron una subasta para vender alrededor de ocho hectáreas de terrenos que pertenecían al Parque de la Ciudad. Se trata de un paquete de tierras públicas que fue desafectado hace ya nueve años, cuando la Legislatura aprobó la rezonificación de los terrenos del parque en función de los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018 y la construcción del llamado Barrio Olímpico. Los predios que se venderán ahora están destinados a la creación de un parque logístico y se venderán en conjunto, todos a un mismo comprador.

La subasta ya está publicada en la web del Banco Ciudad, que ejecutará el remate en nombre de la Corporación del Sur, a cargo de los terrenos desde la aprobación en 2016 de esa ley, la 5.704. La fecha de subasta fue fijada para el 19 de noviembre, día en que se conocerán las ofertas del denominado proceso de "enajenación en bloque con cargo". "En bloque" significa que las seis parcelas en las que se dividen las 7,8 hectáreas a subastar se venderán todas al mismo postor, mientras que "con cargo" implica que, además del monto a pagar, quien adquiera las parcelas deberá hacerse cargo también de las obras de infraestructura y de servicios así como las del parque logístico con sus respectivas plantas. El precio base para la subasta fue fijado en 1,9 millones de dólares.

Los seis lotes están emplazados hacia la Autopista Héctor Cámpora y la Avenida Lacarra en el extremo noreste del parque, en la otra punta de la ubicación del actual Barrio Olímpico, mientras que en el medio están los terrenos que todavía pertenecen a lo que fue quedando del parque. Ese extremo noreste en el que están las seis parcelas fue catalogado tras la rezonificación de 2016 como "Área de equipamiento Lacarra", figura con la que está clasificado actualmente en el Código Urbanístico.

Según la estimación que realiza el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), organización que este miércoles advirtió sobre el nuevo remate dentro del predio, "previamente a la Ley 5.704 el Parque de la Ciudad tenía alrededor de 80 hectáreas y la política de venta implica una reducción de casi 30 hectáreas de este parque público". El mayor proceso de cementación sobre tierras que antes eran verdes es el que atravesó el ya consolidado Barrio Olímpico, que sirvió originalmente como Villa Olímpica para los Juegos de la Juventud, "lo que resultó en la edificación de 31 complejos que luego fueron refuncionalizados en 1.150 viviendas sociales administradas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad", según señala el ODC.

La construcción de los edificios luego destinados a viviendas sociales requirió en realidad de sólo cinco hectáreas de las casi 30 originalmente rezonificadas. El resto fueron declaradas "innecesarias para la gestión", la figura legal con la que se habilita la desafectación de tierras e inmuebles, paso previo para sus ventas. "Esta declaración habilitó legalmente la venta de estos terrenos no utilizados a manos privadas, transformando un proyecto de vivienda social en un mecanismo para la monetización masiva del patrimonio público, siendo la subasta de 2025 una continuación de este plan sistemático", concluye la organización.