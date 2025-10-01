Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof se reencontraron este miércoles en el departamento de la expresidenta de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, a menos de un mes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Según pudo saber Página|12, la reunión, que se extendió por una hora y media, tuvo como eje el análisis del escenario político nacional e internacional, en un momento clave para el peronismo. El foco del encuentro estuvo puesto en la necesidad de sostener la unidad del espacio, frente a un panorama económico y social complejo.

Noticia en desarrollo...