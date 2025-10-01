Este fin de semana, el Club Aconcagua será sede de “Tranza. Encuentro Federal de Gráfica”, un evento que desde 2017 reúne a fanzineros, editores, artistas y músicos de todo el país. Durante el sábado y domingo, en la capital provincial convivirán feria, talleres, performances, música en vivo y activaciones gráficas, en un festival en donde el espíritu “amiguero” es la base de todo.

“Le pusimos ‘Tranza’ como un juego: de transacción, de venta, de feria como sistema paralelo de economía para los informales, y también de tranza como venta ilícita”, dice Juan Simonovich, uno de los organizadores, mientras se prepara para contar la historia del evento a Buenos Aires/12. Detrás suyo, un tapiz lleno de arabescos dorados da la sensación de ubicarlo en un teatro. No es un fondo creado para zoom: es una pared tatuada. Simonovich se acomoda en su silla. Tiene bigote, el pelo largo, y unos anteojos vintage. Si a Simonovich lo acompañara una banda sonora sería del estilo de bandas como “Francisca y los exploradores”, “Camionero”, “Cage the Elephant”, “107 Faunos”, y claro, “Él mató”. Es decir, indie.

Además de la ciudad donde ocurre, la escena indie comparte con Tranza ese sabor del disfrute de llevar adelante un proyecto con amigos, que ese proyecto no dependa de ayudas externas para materializarse y, sobre todo, que en ese hacer se la pase bien, y que por ese mismo espíritu la gente acompañe. “Si un proyecto es amiguero, entonces es popular”, parecería ser la fórmula del festival conocido en la ciudad de las diagonales como “el pogo de la gráfica”. ¿La razón? Cuando Tranza inició, allá por el 2017, su primera casa fue el Centro de Estudiantes de Santa Cruz, en 6 y 64. Si bien el corazón era grande, el espacio rápidamente les quedó chico: para circular entre las mesas de los feriantes había que amucharse, y los primeros fanáticos del evento (que siempre contó con la presencia de bandas y grupos musicales) apuraron la metáfora: “Tranza está tan lleno que no caminás, hacés pogo”. En esa oportunidad participaron alrededor de sesenta proyectos. “No entraban en ningún lado, había que pasar por abajo de las mesas para salir del puesto”, recuerda entre risas Simonovich.

Al año siguiente el festival se mudó a un galpón alquilado, y después ocupó el Galpón de las Artes, que también quedó chico frente a la convocatoria. Desde ese momento, la propuesta mantiene una estética propia: escenografías gigantes de cartón pintado y materiales reciclados de la calle, música, buena onda y entrada siempre libre y gratuita. “Lo que cobramos son los puestos, tratando de poner precios accesibles. De hecho, vemos cuánto cobran las ferias de Capital y cobramos siempre la mitad, como un chiste”, explica el organizador.

Poco a poco eso de ser un “festival federal” tomó forma. Llegaron proyectos de Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Bahía Blanca, Ushuaia, Salta, San Juan y, más tarde, de países como Brasil, Uruguay y Chile. La organización prioriza la presencia de proyectos del interior y de otras provincias por sobre los de Capital y La Plata. Hoy, de esos sesenta iniciales, el festival pasó a convocar a casi doscientos feriantes.



“Lo loco es que nunca terminamos de entender por qué viene tanta gente. Se genera un espíritu medio de fan. Nosotros fuimos fans de muchos proyectos, y ahora la gente se fanatiza con Tranza. En 2019, cuando terminamos el festival en el galpón, la gente se quedó a desarmar, a cargar tablones al hombro y llevarlos al camión. Ese espíritu nos atraviesa: invitar proyectos amigos, mantener precios accesibles, pagar lo que corresponde a quienes laburan. Es una cercanía que genera camaradería entre generaciones de gráficos”, explica Simonovich. Ese crecimiento les dio confianza para redoblar la apuesta: escenografías más grandes y absurdas, carteles luminosos, bichos inflables. Además, siguieron invitando a participar del evento a todas las bandas que les gustaban, con la certeza de que el público acudiría por la gráfica y disfrutaría de la experiencia; y también ampliaron la programación con muestras, pegatinas, impresiones en vivo y talleres. “Alojamos a feriantes en nuestras casas: siempre buscamos que quienes vienen de afuera tengan hospedaje gratuito, que puedan vender los dos días”, señala Simonovich.

El espíritu festivo se convirtió en un rasgo distintivo: no todos los festivales terminan en fiesta, pero Tranza sí. Este año, la fiesta de cierre será en “Ciudad de Gatos”, espacio mítico de la escena musical indie, bajo el nombre de “Post Tranza”. Con producción de “Sifón”, en el evento tocarán “Veneno”, “Chevrolet” y “Gvsate”.

El año pasado, el festival tuvo su edición más masiva en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha. Después de esa experiencia, los organizadores se preguntaron si querían seguir creciendo en tamaño, y decidieron que no. Prefirieron volver hacia atrás, achicar la cantidad de proyectos, recuperar cercanía y mantener un festival que no requiriera contratar más personal. Así llegaron al Club Aconcagua. “Nos recibieron como si fuéramos de la casa”, dice Simonovich. El lugar cuenta con una cancha de básquet, un salón de taekwondo y otro para danzas y eventos: entre esos tres espacios se desplegará la edición 2025 de Tranza.

Aunque comparado con el Dardo Rocha el espacio es apenas la mitad o un tercio, la organización lo celebra: retoman la idea de hacer el festival en un club, algo que remite a los orígenes en el centro de estudiantes. También valoran el sistema colectivo de gestión del Aconcagua, donde la comisión directiva decide todo en conjunto. “Por eso este año, el lema que guía la propuesta es ‘Volver a las bases’”, señala el organizador.



“Tranza” es un festival autogestivo, llevado a cabo por un grupo de amigos, en su mayoría egresados de la Facultad de Artes de la UNLP: Julieta Marra, Bozo, Melina Rimola, Luisina Raciti, Mariel Uncal, Jano Secreto, Tomas Rivero, Luz Consoli y Simonovich. Juan explica que después de haber llevado el festival al Dardo Rocha, hubo comentarios que cuestionaron la decisión de pasar a ocupar un espacio institucional. En criollo, se los acusó de venderse. Simonovich plantea que desde el grupo creen que ocupar espacios institucionales es un acierto, y que les resultó muy valioso haber contado con ayuda municipal y provincial. “Hacemos todo esto a pulmón. Salimos de nuestros laburos y nos ponemos a armar el festival, no vivimos de organizar eventos. Es importante que el Estado pueda dar una mano. Quejarse de lleno contra las instituciones también es cuestionar espacios que a nosotros nos parecen muy valiosos, como la universidad y la salud pública”, afirma.

La nueva edición de Tranza tendrá, como siempre, entrada libre y gratuita y se realizará el sábado y domingo, de 16 a 22 hs, en el Club Aconcagua. Habrá recitales de “Comitiva Full Dance”, “Máze”, “Miedo Puro” y “Fraxu”, además del post-tranza en Ciudad de Gatos con “Veneno”, “Chevrolet” y “Gvaste”. A lo largo de las dos jornadas, el público podrá participar de talleres y excursiones gráficas, visitar archivos contraculturales, presenciar activaciones performáticas y disfrutar de radio en vivo, tattoo flash y la barra de Vermú Interferencia.