La Selección Argentina comenzó a todo ritmo. El delantero Alejo Sarco le ganó la pelota a Sebastian Esposito, se fue solo ante el arquero Steven Hall y definió con serenidad por debajo de él, marcando el 1-0, pero el árbitro español José María Sánchez Santos lo anuló por supuesta infracción del argentino sobre el australiano.

El árbitro Sánchez Santos asistió al VAR tras anular el gol de Sarco, revirtió su decisión ya que no vio falta y convalidó el gol del ex Vélez.

El seleccionado, en poco más de 25 minutos de juego, superaba sin problemas a los australianos con ese gol de Sarco y estaba más cerca de aumentar la ventaja que los oceánicos del empate.

Los de Diego Placente tenían el dominio de la pelota y los australianos apostaban a la pelota parada para lastimar a los argentinos. A los 45 minutos de juego, el mediocampista Tomás Pérez aumentó la ventaja para la Selección Argentina. Tras un lanzamiento al área, la pelota le quedó al delantero Maher Carrizo sobre la derecha del área australiana, metió el pase al medio y el jugador del Porto de Portugal la punteó, marcando el 2-0.

A los 25 minutos del complemento, el arquero Santino Barbi cometió un error garrafal saliendo fuera del área a reventar la pelota, pasó de largo y el balón le quedó a Daniel Bennie que solo la tuvo que empujar y marcar el descuento para Australia.

La tranquilidad llegó en el final con dos goles más de Argentina. A los 49 minutos del complemento, el mediocampista Milton Delgado desbordó por la derecha y metió el pase atrás para Subiabre, que la empujó y marcó el 3-1.

Cinco minutos más tarde, el mediocampista Santino Andino marcó el 4-1 con un infernal golazo. El jugador de Godoy Cruz de Mendoza recortó de izquierda a derecha y, entrando al área, sacó un zapatazo cruzado que se clavó en el ángulo de Steven Hall.

"Australia tiene un buen funcionamiento y ganarle fue dificil. Cuando pasen los partidos vamos a ir mejorando aún más", explicó el técnico del conjunto nacional, Diego Placente, al finalizar el encuentro.

Y agregó: "El partido con Italia lo afrontamos con seriedad, más allá de estar clasificados. Si decidimos hacer variantes para darle descanso a algunos futbolistas, no tengo duda que los que ingresen se esforzarán para estar al mismo nivel".



