La retirada del Estado en los barrios populares impacta directamente en la vida de de jóvenes pobres. Cada vez que se cierra la puerta de un club, un comedor o un espacio de acompañamiento, avanza el narco porque es el único que ofrece plata cuando el hambre no da tregua. Por las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAACs) pasan pibas y pibes que buscan construir una alternativa de vida digna, reconociendo su problemática de consumo.

Cuando el Estado abandona los barrios y recorta esos espacios donde muchxs pibes y pibas encuentran refugio, acompañamiento y una salida para desarrollar su vida, aumenta el consumo de sustancias, las recaídas y la violencia. Esta situación se agrava en un contexto de aumento de la pobreza y de la precarización laboral como el que atraviesa el país.

Desde las organizaciones sociales advierten que lo que el gobierno llama ajuste es, en realidad, un abandono planificado. En septiembre, el Poder Ejecutivo nacional dispuso el cierre de 50 dispositivos comunitarios de acompañamiento en problemáticas de consumo y salud mental en distintos puntos del país, dejando a cientos de familias y jóvenes de barrios vulnerables sin espacios de escucha y contención. También hubo bajas en los programas CAACs gestionados por SEDRONAR, despidos y reducción de recursos en redes comunitarias que sostienen el acompañamiento y los tratamientos en los barrios.

Lucha Capra es psicóloga social y coordina la CAAC kuña Guapa, un dispositivo ambulatorio que está ubicado en el barrio José León Suárez en San Martín, partido que cuenta además con otro espacio donde las personas tienen la posibilidad de realizar un tratamiento residencial. Lucha se desempeña allí desde hace ocho años, donde se brinda atención psicológica, talleres de recreación, de oficios y también se recibe a grupos de familias.

Fotos: Dan Damelio



Desde que la motosierra de Milei pasó por estos programas, sus trabajadores lo sostienen como pueden, con mucho esfuerzo y sin recursos. Hoy cuentan con menos profesionales, debido a los despidos y funciona en un lugar reducido. "El ajuste viene de parte del Ministerio de Salud de la nación, el ministro Lugones tomó la decisión de ajustar, no solamente a las CAACs, sino también a algunos trabajadores y trabajadoras que percibían un pequeño salario en concepto de beca. También en julio fueron despedidas casi 200 personas", asegura Lucha.

El ajuste les impide que hoy puedan brindar desayuno, almuerzo, merienda y un espacio para que las personas puedan bañarse, tal como lo hacían años atrás. "En noviembre del año pasado nos tuvimos que mudar porque el alquiler había aumentado mucho y como el presupuesto quedó congelado hace más de un año se hacía imposible pagarlo. Algunas personas dejaron de concurrir porque se tienen que tomar un colectivo y a veces no tienen dinero para pagarlo", explica.

Para Lucha este es un ataque directo a los espacios que trabajan de forma comunitaria: "Nosotras venimos armando una propuesta de salud comunitaria como alternativa a una salud hegemónica que en muchos casos resulta expulsiva para los sectores vulnerados. Hay personas que al principio de sus tratamientos no pueden cumplir con el horario de un turno en el hospital, que les cuesta mucho acercarse a una salita por miedo a ser juzgadas, sabemos que todo lo vinculado a la salud mental y específicamente a los consumos problemáticos cargan con un estigma muy grande, entonces es muy difícil pedir ayuda cuando se está en situación de calle o atravesando una situación de consumo problemático."

Organizaciones cumpliendo el rol que debería cumplir el Estado

Desde el 2012 distintas organizaciones sociales - luego se sumaron las eclesiásticas - comenzaron a dar respuesta a la problemática de consumo en los barrios y a exigir asistencia al Estado. Con la nueva ley de salud mental, que busca garantizar los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales y promover su inclusión social, eliminando la internación en hospitales psiquiátricos como principal recurso de atención, y en cogestión con la Sedronar también como garante de derechos, las organizaciones consiguieron un pequeño subsidio mensual para desarrollar políticas destinadas a problemáticas de consumo en los territorios. No fue fácil, el subsidio muchas veces se demoraba o no era constante. Así surgieron en 2014 las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario.

El proyecto de las CAACs se desarrolla en cogestión entre la Sedronar y Vientos de libertad por un lado, rama que pertenece al Movimiento de Trabajadores Excluídos y Casa Pueblo por otro, espacio que sostiene el Movimiento Evita. Hoy son las organizaciones las que están sosteniendo esos espacios aún cuando el Estado los abandonó. Además existen dispositivos de otras organizaciones como Casas Esquina Libertad, Red Puentes, Ni un Pibe menos por la droga, Hogares de Cristo entre otros.

Fotos: Dan Damelio





En las casas el abordaje es interdisciplinario, no solo entre psicólogxs, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, psiquiatras, antropólogas, sino también junto a promotoras territoriales que son quienes más conocen los barrios y pueden acercar ese dispositivo a sus vecinxs. "En épocas doradas hemos llegado a tener más de 20 operadoras o promotoras y más de 12 profesionales de la salud, hoy solo queda un grupo reducido de compañeras que eligen quedarse a pesar de la precarización laboral proque estan convencidas del proyecto y hacen malabares para continuar. A esto se suma la falta de presupuesto para poder pagar un alquiler, por lo que muchas casas tuvieron que mudarse a espacios reducidos, lo que afecta a la calidad de la atención que reciben las personas."

La casa de San Martín contaba con un espacio para que las personas puedan dejar a sus hijxs mientras recibían su atención, atendido por terapistas ocupacionales que pensaban actividades específicas para las niñeces que están al cuidado de personas en situacion de consumo. Lucha asegura: "Son infancias que necesitan en general mucha asistencia y acompañamiento para ser escolarizades o atender su salud. Muchas personas no pueden gestionar en soledad todo lo que implica el cuidado de infancias y desde nuestro dispositivo acompañamos esos procesos: tramitamos certificados de discapacidad, vacantes escolares, ayuda alimentaria, turnos médicos vitales para el desarrollo de esos niñxs. Sin acompañamiento esas personas adultas, como así también, sus hijes no hubieran podido acceder a esos derechos; pero es importante resaltar que tienen mucha voluntad y compromiso cuando se les ofrecen oportunidades realmente accesibles. Hoy trabajamos con días reducidos y esos grupos familiares se ven inmensamente afectados porque han dejado de tener este espacio todos los días de la semana. Todas las casas están en la misma situación, sin profesionales, funcionando poquitos días y esas personas quedan a la deriva. Es realmente triste y crítico."

Lucha cuenta una de las situaciones más tristes que le tocó vivir: “Muchas de las personas que acompañamos que estaban en situación de calle, pudieron ordenar su consumo con nuestro acompañamiento, lograron tener una changa para pagarse una piecita, pero desde que llegó Milei la mayoría de esas personas hoy volvieron a estar en situación de calle.”

Lucha se desempeña en Kuña Guapa desde hace ocho año. Fotos: Dan Damelio





Hoy en los barrios la principal prioridad es conseguir un plato de comida, son muchas las personas que se acercan a las CAACs con el estómago vacío, a esto se suman otros factores alarmantes: “las personas están consumiendo cada vez más sustancias de peor calidad”, asegura Lucha. En Kuña Guapa la atención está destinada específicamente a mujeres cis, lesbianas, personas no binarias y travesti trans, un grupo social que se encuentra expuesto a multiples vulnerabilidades. “Algo que nos preocupa muchísimo pensando en lo especifico de trabajar con esta población es la violencia sexual a la que se ven condenadas estas compañeras. La mayoría están en situación de prostitución para poder consumir y sufren violaciones o abusos durmiendo en la calle. Los riesgos que implica la prostitución, la situación de calle y el consumo para las identidades feminizadas son enormes, las multiples violencias que reciben esos cuerpos,”

Problemáticas de consumo y narcotráfico

Lucha asegura que el ajuste de Milei y el cierre de las casas está directamente relacionado con el avance del narcotráfico: “Juzgan a las pibas cuando las matan pero cuando están vivas cierran los espacios donde ellas pueden ser acompañadas para pensar otros proyectos de vida diferentes y con este Estado en retirada es muy difícil.”

El 16 de septiembre pasado Sebastián Carrillo de 27 años, compañero del Movimiento Evita, murió luego de recibir un disparo en la cara por una balacera entre grupos narcos en un barrio empobrecido de San Martin. Estaba cerrando la ventana de la casa de su novia. “Lo que le pasó a Sebastián no es una situación aislada, todos los días las compañeras nos comentan haber vivido situaciones muy similares y hoy hay una persona internada en el Hospital Thompson con dos tiros en un pulmón. Los estados inoperantes y cómplices empujan a los narcos y a los transas a los barrios más pobres. Las vecinas y los vecinos que salen a laburar todos los días no quieren salir después de las cinco de la tarde porque tienen miedo de esos enfrentamientos que tienen un nivel desmedido de violencia y que no sucede en todos lados; sucede en nuestros barrios empobrecidos, ahí donde a nadie le importa como vive la gente. Esto también es lo que significa Milei, permitiendo que el narcotráfico avance y a la vez cerrando nuestras casas, quitando así cualquier tipo de política pública que acompañe o asista a cualquier piba o pibe de 12, 13 o 15 años, empujandolos a ser soldaditos de los transas”, concluye.

Fotos: Dan Damelio





Fernanda Popolizio, psicóloga y referenta nacional de Casa Pueblo asegura que el cierre de las casas tienen un impacto muy grande debido a que esos espacios son, muchas veces, el primer acceso al sistema de salud y a derechos que tienen las personas.“Hoy eso se está perdiendo y se deja a un barrio sin acceso al Estado”, advierte y agrega: "Lo que vemos es un Estado en retirada y un avance del narcotráfico. La problemática de consumo en las femenidades es algo que está mucho más estigmatizado e invisibilizado. Lo que se repite en los espacios es que hay una intervención del Estado en la que si la mujer está en consumo le sacan a los pibes, eso es algo que jamás le sucede a un varón, no es una medida de intervención para ellos. Antes podíamos sostener espacios de primera infancia donde los pibes podían estar al mismo tiempo que coincidía con los tratamientos individuales o de grupo. Las pibas podían estar en la cooperativa de trabajo y el pibe estaba en el jardincito, eso permitía la posibilidad de inserción de la madre."

Las principales consecuencias que traen los cierres de las CAACs, no es solo la falta de atención a una problemática sino que, además, "quienes concurrían a las CAACs que cerraron se están quedando sin un plato de comida", asegura Fernanda y agrega: "Para que se magnifique la crisis hoy hay personas que están tomando alcohol etílico, hasta el consumo se está degradando a lo más miserable. Son personas que se quedan sin tratamiento, pero también se quedan sin comer. La situación es sumamente crítica."