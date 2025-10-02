Argentina es semillero de campeones del mundo. Futbolistas que son protagonistas, capitanes y goleadores a nivel global.

La camada que disputa en este momento el Mundial en Chile no queda afuera de esa máxima, ante una realidad totalmente instalada: los jugadores dejan la cantera cada vez más joven.

Entre otros nombres, Franco Mastantuono y Claudio Echeverri quedaron afuera de la convocatoria, ante la negativa de sus clubes para cederlos.

De 21 convocados, cinco están en Europa, uno en Estados Unidos y uno en Brasil: Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Álvaro Montoro (Botafogo), Gianluca Prestianni (Benfica), Mateo Silvetti (Inter Miami), el arquero Alain Gómez (Valencia de España), el lateral Julio Soler (Bournemouth de Inglaterra), y el mediocampista Tomás Pérez (Porto de Portugal).

A priori, esa lista de Diego Placente tenía nombres que perfilaban como protagonistas. Y lo están cumpliendo, junto a otros representantes del fútbol local.

Julio Soler

El futbolista del Bournemouth ya tuvo su presencia en la Selección Mayor y pidió, en su llegada a Inglaterra, un permiso especial para poder participar del Mundial Sub 20.

"Se hizo mucho esfuerzo por esperarme y agradezco al club que me hayan permitido viajar para intentar hacer historia con la Selección", afirmó.

El lateral izquierdo nació en Paraguay, pero se nacionalizó argentino y a los 11 años comenzó su camino en Lanús, donde tuvo su debut a los 17.

En enero fue presentado en la Premier League, con una venta récord para el Granate por 15 millones de dólares.

Soler, además, es el capitán del equipo.

Ian Subiabre

El jugador de River fue el último en sumarse a la concentración por las dificultades que se presentaron en la renovación del contrato.

Desde el club reclamaban una mejora en la cláusula de rescisión, que fue fijada en 100 millones de euros, y una extensión del vínculo hasta diciembre de 2028.

En el Mundial el delantero ya marcó dos goles: uno contra Cuba y otro contra Australia.

Alejo Sarco

El delantero llegó al Bayer Leverkusen en enero pasado, luego de haber dejado Vélez con el pase en su poder.

En su debut, marcó dos goles contra Cuba y volvió a anotar contra Australia. Con las tres anotaciones, lidera la tabla de goleadores junto a otro argentino: Benjamin Cremaschi, capitán de la Selección de Estados Unidos.

El contrato con el equipo alemán es hasta el 2029.

Gianluca Pestrianni

Con solo dos años en la Primera de Vélez, el delantero fichó por Benfica en 2024, con un contrato hasta 2029. El traspaso fue por 9 millones de euros, más el 15% de una futura venta.

El club luso espera que el jugador potencie su rendimiento, y también su valor, en esta Copa del Mundo.

Milton Delgado

El 5 de la Selección fue titular en los dos primeros partidos del torneo y completó los 90 minutos en ambos casos.

El mediocampista de Boca fue clave en el triunfo frente a Australia y se perfila como pieza fundamental en el esquema de Placente.

En los últimos partidos no sumó minutos en Boca, pero tiene la banca de Leandro Paredes, que juega en su misma posición.

"Ahora no me está tocando jugar, pero me preparo y entreno siempre para estar listo si el técnico me necesita. Entrenándome para sumar minutos", declaró Delgado post triunfo ante Cuba.