El próximo 16 de octubre se estrena en Prime Video, Culpa nuestra, la tercera y última película de la saga Culpables. Esta trilogía, basada en las novelas de Mercedes Ron, cierra la historia de Noah Morán y Nick Leister, interpretados por Nicole Wallace y Gabriel Guevara, en medio de tensiones familiares y secretos que salen a la luz. Al igual que sus predecesoras, Culpa mía y Culpa tuya, se espera que esta entrega capte la atención del público juvenil que ha seguido con devoción tanto los libros como sus adaptaciones al cine.

Rodaje y producción de las secuelas

La planificación de las dos secuelas de la exitosa Culpa mía se anunció con gran rapidez. Poco después de que Amazon Prime Video registrara una audiencia récord a nivel global en 2023, el rodaje comenzó en agosto, y para febrero de 2024 ambas secuelas estaban finalizadas. La producción simultánea de Culpa tuya y Culpa nuestra se llevó a cabo bajo la dirección de Domingo González, quien imprime un nuevo impulso a la saga con actuaciones destacadas y giros argumentales inesperados.

Trama central y desarrollo de los personajes

Culpa nuestra retoma la historia de Nick y Noah justo donde Culpa tuya dejó a su audiencia en suspenso. Después de una serie de traiciones y descubrimientos dolorosos —Nick besando a Sofía y Noah buscando consuelo en los brazos de Michael—, la pareja se encuentra distanciada. En esta nueva entrega, el tan esperado reencuentro tiene lugar durante la boda de sus amigos Jenna y Lion. Sin embargo, los conflictos familiares y los secretos sin resolver amenazan con complicar aún más una posible reconciliación entre los protagonistas.

El desenlace de la saga

La sinopsis oficial sugiere una carga emocional intensa y desafíos personales significativos para los personajes. Nick, que ha heredado la empresa de su abuelo, lidia con las expectativas de su familia, mientras que Noah, al enfrentarse a nuevos comienzos en su vida laboral, busca un equilibrio personal y profesional. La película explora si el amor puede superar las heridas del pasado, ofreciendo una reflexión sobre el perdón y el crecimiento personal. Junto a los protagonistas, regresa un elenco diverso que enriquece el universo de Culpa nuestra, asegurando un cierre que busca satisfacer a los seguidores que han acompañado la saga desde el inicio del fenómeno Culpables.

