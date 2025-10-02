Tigre y Defensa y Justicia abrirán la undécima fecha del Torneo Clausura este viernes desde las 19 (TV: ESPN Premium) en el Estadio José Dellagiovanna, de la localidad bonaerense de Victoria.

El conjunto dirigido por Diego Dabove encadena tres partidos sin perder y, a pesar de un inicio irregular, va por la punta contra el cuadro de Florencio Varela, que también aspira al primer puesto del Grupo A tras vencer a Boca de local.

El Tatengue defiende la punta

En un duelo entre el primero y el último, Unión y Aldosivi jugarán este viernes desde las 21.15 (TV: TNT Sports) en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe, por el Torneo Clausura.

El Tatengue, líder del Grupo A, quiere conservar su puesto y extender su racha de siete partidos sin conocer la derrota.

En contrapartida, el Tiburón marplatense marcha último en su grupo, en los promedios y en la tabla anual y necesita sumar para comenzar a alejarse del descenso.

El Bicho quiere seguir de racha

En el Estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors recibirá a Central Córdoba este viernes a las 21.15 (TV: ESPN), por la fecha 11 de la Liga Profesional.

El Bicho de La Paternal viene de cuatro victorias al hilo en condición de local y busca estirar la racha; mientras que el Ferroviario de Omar De Felippe quiere volver al triunfo, algo que no consigue hace cuatro jornadas.



