Tras el éxito de la primera misión en el Cañón de Mar del Plata, un segundo grupo de investigadores argentinos abordará el mítico Falkor (too) de la empresa estadounidense Schmidt Ocean Institute para otra investigación durante este mes hasta el 30 de octubre.

El buque debía salir el pasado martes 30 de septiembre, pero una demora en la firma de acuerdos legales entre el Gobierno nacional argentino y la empresa atrasó la partida. Sin embargo, en comunicación con Página/12, Ana Paula Osiroff, licenciada en Oceanografía e investigadora de esta nueva excursión marítima, aseguró que "mañana (viernes) ya estaremos zarpando".

El problema de la firma

La operación "Ecos de 2 cañones" no pudo comenzar cuando correspondía por la falta de una firma del Ministerio de Defensa de la Nación, a cargo de Luis Petri. El buque actualmente está varado en la dársena 3 del puerto de Buenos Aires con una tripulación de 30 investigadores y técnicos a bordo. Desde el gobierno nacional reconocieron que había "cuestiones técnico jurídicas en las que existen desacuerdos, pero afortunadamente se estarían destrabando". Fuentes ligadas a la misión lamentaron que esperaban la firma hace una semana y que habían iniciado los arreglos hace un año y medio.

La discusión entre el gobierno argentino y la empresa estadounidense surgió debido a que el primer interesado en aportar en esta investigación había sido el Servicio de Hidrografía Naval (SHN). De esta forma, por haber iniciado los acercamientos, debe ser este organismo el que firme el acuerdo con el Schmidt Ocean Institute. Este convenio es importante porque resolverá temas como la distribución de créditos de autor posteriores, si habrá publicaciones científicas a raíz de esta misión y quiénes se quedarán con las muestras recolectadas.

La investigación

"Hoy es un día especial porque estamos prontos a salir", celebró este jueves Ana Paula Osiroff en comunicación con este medio luego de la incertidumbre por la nueva salida del Falkor (too) en aguas argentinas. "Teníamos problemas administrativos y de logística", agrega la licenciada respecto al retraso en la salida. También dijo desconocer los pormenores de la cuestión legal, pero afirmó que "se está destrabando". De esta forma destacó que saldrán este viernes aunque "no hay horario todavía, tenemos que esperar la directiva del capitán del barco".

Osiroff es parte del staff científico del proyecto “Frente de Talud de la Plataforma Patagónica (PSBF): morfología del fondo marino, masas de agua y corrientes oceánicas", que será liderado por la doctora Silvia Romero. La oceanógrafa advirtió que este estudio no se desarrollará en la costa, sino que "es a la altura de Viedma y a la altura de Rawson, pero más afuera, como a 500 kilómetros de la costa", a donde irán para investigar "una zona de cañones submarinos".

"Es una campaña más relacionada con oceanografía física, con los datos del agua, físicos, la parte geológica y por supuesto va a haber un componente biológico más de microorganismos", expresó sobre el objetivo de este trabajo, diferenciándose del anterior que observaba especies marítimas. Igualmente, Osiroff confirmó que habrá personajes repetidos. "El robot que fue tan utilizado en la campaña anterior se va a utilizar también", dijo sobre la vuelta de SuBastian, lo que posibilitará otra vez seguir nuevos descubrimientos en tiempo real vía streaming. "Van a poder ver instrumentos que se van a poner en superficie, una bolsa oceánica que va a estar durante 20 días fondeada, tomando datos in situ", adelantó.

Respecto a su tarea personal, Osiroff indicó que trabajará "con muestras de agua para determinación de salinidad y de pH para conocer un poco el estado de acidificación del mar". Sobre la conformación del grupo de investigadores, señaló que "está liderado por el Servicio de Hidrografía Naval, que es una dependencia del Ministerio de Defensa". También habrá investigadores y técnicos "del Conicet, de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, después del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) de Mar del Plata, del Instituto Argentino de Oceanografía de Bahía Blanca", detalló Osiroff.

Informe: Juan Martín Bravo.