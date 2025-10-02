A las 8 de la mañana de este jueves, Scott Bessent, el titular del Tesoro de Estados Unidos, aseguró que siguen negociando con Argentina un plan de rescate al Gobierno de Milei y los mercados arrancaron al alza. Un rato después, el mismo Bessent, en una entrevista televisiva, confesó que no hay plata fresca para los libertarios, sólo un swap de monedas, y los mercados se desplomaron. Una hora más tarde, apurado por las circunstancias, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un viaje de urgencia a Washington para ver si destraban la asistencia estadounidense, que está cada vez más atada a que Argentina rompa lazos comerciales con China. Si bien estaba pautado que se vean, según confirmó el propio Bessent, Hacienda nunca reportó un viaje de este estilo en plazos tan cortos. Hace sólo una semana que Caputo se vio con su par del Tesoro.

La consecución de hechos generó sorpresa y desconfianza en el Gobierno, subió el Riesgo País y el dólar picó alto, aún con ventas de 300 millones del Tesoro local. Además, confirmó la idea de que si no hay dinero directo, aún existiendo el swap, Argentina no tiene respaldo para cumplir la deuda con los tenedores de bonos. Allí fue que Caputo confirmó que se subirá el viernes a un avión para ir a Bessent. Lo hará acompañado por el segundo del Ministerio, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili.

Cronológicamente, a primera hora Bessent reiteró su apoyo al gobierno de Javier Milei, e insistió en que está preparado “para hacer lo necesario” en pos de estabilizar la economía Argentina. “El Tesoro de los Estados Unidos está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos”, dijo el representante de Trump.

Luego de eso, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos aclaró este jueves que la asistencia financiera a la Argentina no es una inyección directa de dinero sino que se trata de “una línea de swap”. El funcionario estadounidense volvió a referirse a las negociaciones con el Gobierno argentino en una entrevista televisiva con CNBC en donde precisó: “No estamos poniendo dinero en Argentina, le estamos dando una línea de swap”.

En paralelo, vía su vocera, Julie Kozack, el Fondo Monetario (FMI) también renovó su apoyo a Milei, y aclaró que "creemos que fortalecer la confianza y mantener el enorme progreso en la reducción de la inflación seguirá requiriendo el compromiso inquebrantable de la autoridad con el ancla fiscal, respaldado por una política monetaria consistente y un marco cambiario orientado a la reconstrucción de reservas”. Además, el organismo le pidió lo mismo que pide Estados Unidos. Que Milei haga política y reactive el sistema de alianzas parlamentarias para evitar tensiones extra a las las tensiones económicas ya existentes.

Un swap, ¿a cambio de qué?

La aclaración de Bessent se dió en medio de la incertidumbre y los cuestionamientos en ambos países por las condiciones sobre las que se lleva a cabo el apoyo financiero y los compromisos que genera a futuro. En esta misma jornada, el secretario del Tesoro norteamericano respaldó nuevamente al Gobierno de Javier Milei e insistió en que el departamento que tiene a su cargo “está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario” en pos de contribuir a la estabilización de la economía argentina.

Lo del swap es bastante diferente a lo que sería un desembolso directo de dinero del Tesoro a Milei. Un swap es un respaldo a las reservas, que tarda meses en formalizarse y son dólares que el Gobierno no puede usar para cualquier fin. Además, ese swap que ofrece Estados Unidos tiene varios problemas: el primero, se negocia aún el monto; el segundo, Bessent pide a cambio dinamitar las relaciones comerciales y de swap con los chinos.

En este contexto, anunció que en los próximos días mantendrá una reunión en Washington con el equipo económico que encabeza Luis Caputo “para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”.

En relación a las acusaciones que señalan a la administración de Donald Trump de beneficiar a los inversores norteamericanos en Argentina, actuando en función de esos intereses, Bessent lo descartó de plano. Al respecto, aseguró: “No podría haber más fallos en esta idea de que estamos ayudando a estadounidenses ricos allí. Lo que estamos haciendo es mantener los intereses estratégicos de Estados Unidos en el hemisferio occidental”.

Todas estas idas y vueltas se están dando, además, a varios días de la próxima reunión bilateral que mantendrán, el 14 de este mes, el Presidente Milei y su par de Estados Unidos. El problema que tiene el Gobierno es que hay un largo camino hasta el 14, y un camino igual de largo del 14 de octubre al 26, jornada de las elecciones legislativas nacionales.