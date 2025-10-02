En la primera semana de octubre los municipios tendrán una agenda variada con exposiciones, ferias, festividades productivas y culturales.



Fogata de Los Cardales

Los Cardales vivirá un fin de semana lleno de arte, cultura y emoción con la 32ª edición de la Fogata de Los Cardales en la Plaza Mitre, un evento tradicional que reúne a vecinos y visitantes en un espectáculo único. La programación comenzará el viernes con la tradicional “previa”. Habrá patio de comidas con opciones gastronómicas variadas y show de música en vivo. El sábado continuarán las actividades, y por la tarde comenzará la Fiesta del Fuego, con encendido de la fogata. Además, espacios para las infancias con espectáculos, sorteos y chocolatada y muestra de danzas. La entrada es libre y gratuita.



Fiesta de la Flor

Variedad de plantas y flores, macetas, servicios de paisajismo, gastronomía, emprendimientos locales, charlas, talleres y espectáculos en vivo serán sólo algunos de los protagonistas de la quinta edición de la Fiesta de la Flor, que tendra lugar en Florencio Varela este fin de semana. Será viernes de 11 a 21hs, sábado de 10 a 21hs y domingo de 10 a 20hs, en el Parque Recreativo Municipal, av. Thevenet y Alfonsina Storni. La entrada es libre y gratuita.

Festival de Jazz de Ezeiza

Este viernes y sábado, llega al Teatro Municipal de la localidad el 2° Festival de Jazz de Ezeiza, con una gran variedad de artistas en vivo, clínicas y charlas. La entrada es libre y gratuita. A partir de las 19hs, en el Teatro Municipal (Centro Cultural Amigo Néstor), Avellaneda 27. Organiza la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Ezeiza.

Festival Cervantino de la Argentina

La tradicional Semana Cervantina se llevará a cabo del 3 al 11 de octubre, en distintos espacios de Azul con propuestas comunitarias, educativas, de artes escénicas, música, literatura, charlas y deportes, para ser disfrutadas por la comunidad y visitantes. Se trata de la edición número 19 de esta fiesta, un clásico de la región que celebra la cultura local. Durante toda la semana cervantina, se podrá asistir a actividades comunitarias, educativas, de artes escénicas, música, literatura, charlas y deporte, para ser disfrutadas por la comunidad y quienes visitan la ciudad. La entrada es libre y gratuita, la programación completa puede consultarse en las redes sociales del evento.



Motoasado

General Madariaga tendrá este fin de semana un evento esperado para todos los fans de los fierros: se trata del 8° Motoasado, una exposición de motos con gastronomía, espectáculos en vivo y sorteos de motos. El día sábado a las 15:30hs habrá una caravana de motos por la ciudad, saliendo desde el predio de la Fiesta Nacional del Gaucho. Será el sábado y domingo, desde la mañana, en el predio Fiesta Nacional del Gaucho. La entrada es gratuita.



Festival de Cerveceros Mercedinos

Se podrá disfrutar este fin de semana de una de las mejores producciones de cerveza artesanal con 12 productores mercedinos, el 7º Festival de Cerveceros Mercedinos. Como es habitual la oferta para el disfrute de familias y amigos será amplia: gastronomía, shows en vivo en dos escenarios, artesanos, emprendimientos y por supuesto, la mejor producción de Cervera artesanal para degustar una enorme cantidad de variedades. Será sábado y domingo, desde las 12hs, en el Parque Municipal. La entrada es arancelada.

Festín Edición Kilómetro del Alfajor

Este fin de semana, más precisamente el sábado y domingo, llega a los pagos de General Belgrano el evento "Festín: Edición Kilómetro del Alfajor". Es organizado conjuntamente por el “Kilómetro del Alfajor Argentino” y la Municipalidad de General Belgrano, a través de las áreas de cultura y turismo. "Este evento celebra la tradición, la identidad regional y la pasión argentina por el alfajor", señalaron desde el Ejecutivo belgranense. La programación incluye degustaciones exclusivas, espacio “Armá tu Alfajor” para los más chicos, Masterclasses con referentes de la pastelería y chocolatería, shows en vivo de música y danzas, y espectáculos para toda la familia. También habrá patio gastronómico con variadas propuestas para acompañar los alfajores, juegos y actividades infantiles. La cita es en Avenida Sarmiento y Calle 43, predio Juan Dobos. La entrada es libre y gratuita.





Fiesta Nacional de la Brótola

Villa Gesell vuelve a recibir la 26° Fiesta Nacional de la Brótola, el evento que convoca a cerca de mil personas aficionadas a la pesca deportiva, que competirán por importantes premios y sorteos. El área de pesca abarca desde Paseo 105 a Paseo 127 y de Paseo 130 a Paseo 140. Organiza Club de Pesca, Caza y Náutica de Villa Gesell con el acompañamiento de la Municipalidad de Villa Gesell. La actividad es arancelada. Será el viernes desde las 10hs, en las playas de Villa Gesell.

Fiesta Criolla de la Mujer Rural

Con un fuerte arraigo en la tradición y el objetivo de homenajear a las mujeres del campo, la Municipalidad de Magdalena anunció la realización de la 1° Fiesta Criolla de la Mujer Rural, que se llevará a cabo el domingo en la Estación FFRR de Vieytes con entrada libre y gratuita. La jornada comenzará a las 8 de la mañana el sábado con un desfile inaugural y continuará con una variada agenda que incluirá destrezas camperas, pruebas de rienda, espectáculos en vivo, patio de comidas criollas y diversas propuestas para toda la familia. El evento fue declarado de Interés Municipal mediante el Decreto 1045/25 y también recibió el reconocimiento del Honorable Concejo Deliberante, que lo declaró de Interés Legislativo. Será hasta las 22hs en el predio de la Estación del Ferrocarril de Vieytes.

Fiesta Provincial del Inmigrante

Berisso continúa de fiesta este fin de semana desde el mediodía llevando a cabo la 48º Fiesta Provincial del Inmigrante en distintos espacios de la ciudad. El viernes, ocurrirá la elección del embajador provincial del inmigrante a las 20hs, en la Carpa del Inmigrante y el sábado, la de la embajadora provincial del inmigrante, a la misma hora y lugar. Los tres días desde las 12hs se desarrollará el festival de colectividades, con patio gastronómico y paseo de artesanías en el Centro Cívico. La entrada es libre y gratuita.