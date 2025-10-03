Escribo estas líneas en la noche de Yom Kippur, el día más sagrado del calendario hebreo. Después de Rosh Hashaná -el año nuevo judío-, se celebra el Día del Perdón, donde la liturgia invita a los fieles a ayunar, purgarse, reflexionar y confesarse sobre los pecados cometidos contra uno, contra los demás y contra dios. Mientras escribo estas líneas, y mientras en Israel millones de personas se congregan, rezan y se arrepienten de sus promesas incumplidas y de sus actos de mala fe, la Sumud Flotilla es interceptada por las IDF en aguas internacionales, y Greta Thunberg es abducida, -para felicidad de millones de supremacistas que lo celebran en las redes sociales con brindis virtuales-. Tiene 22 años, es sueca, vegana, habla abiertamente de su experiencia como persona dentro del espectro autista, su signo distintivo es un gorrito verde con forma de rana y es una de las mujeres más odiadas por la internacional ultrafascista.

“La gente de Gaza debería tener el derecho de elegir a quienes le dan la bienvenida en sus aguas territoriales. Si somos ilegalmente interceptados, detenidos e encarcelados, es un resultado directo de las fallas de nuestros gobiernos, que tienen obligaciones legales para terminar con la complicidad con el genocidio, y que hablan de la importancia de sostener los derechos humanos y permitir la ayuda humanitaria en Gaza. Cuando nosotros queremos hacer precisamente eso, fallan en gestionar nuestra seguridad”, escribió en su IG, días antes de ser interceptada, tras haber sido acusada sistemáticamente de ser colaboradora de Hamas.

No es la primera vez que Greta es detenida por las IDF cerca de la costa de Gaza como tripulante de la Freedom Flotilla, una coalición internacional de embarcaciones que buscan romper el bloqueo impuesto por Israel en Gaza, y abrir un corredor marítimo humanitario que lleve comida, medicinas y leche de fórmula a los sobrevivientes del plan de exterminio del pueblo palestino. No solo cargan con provisiones esenciales para sostener la fragilidad de la vida que resiste entre escombros, sino que también simbolizan la solidaridad internacional de millones de personas que se niegan a aceptar el genocidio más televisado -y negado- de la historia de la humanidad y exigen el fin del apartheid.

La primera vez que Greta fue detenida fue el 9 de junio, mientras navegaba a bordo del barco Madleen. A los pocos días, fue deportada en un avión de El Al, donde fue fotografiada y convertida en meme por los fanáticos supremacistas que la detestan. “No le tengo miedo a Israel, le tengo miedo a un mundo que ha perdido todo sentido de humanidad, y lo que queremos hacer es mostrar que aún hay algo de humanidad, que hay gente que está dispuesta a alzar la voz cuando todos los medios fallan, pero este es nuestro último recurso, esta misión no debería existir”, dijo hace pocos días a bordo del Alma, el barco en el que viajaba.

Aunque hace algunos años era la niña dorada del activismo ambiental, era invitada a dar charlas TED y conferencias en la ONU, reunirse con el entonces príncipe Carlos y el Papa Francisco, y era nombrada por la revista TIME como persona del año, hace ya un tiempo que las plataformas internacionales, -que supuestamente están interesadas en los derechos humanos-, dejaron de darle micrófono. Aunque cuando se hizo famosa en el 2018, cuando tenía 15 años, muchos escépticos la veían como una nena sueca privilegiada, ellos mismos —y millones de personas más—, la convirtieron, años después, en una de las grandes heroínas contemporáneas. Una piba que moviliza masas e inspira a los referentes más importantes del activismo internacional por la justicia social. ¿Qué pasó en el medio?

Desde 2018, Greta encabezó una acción colectiva que llamaba a hacer huelga cada viernes para denunciar el desastre ecológico. Las marcas querían tenerla de su lado pero Greta nunca jugó ese juego.

El colpaso climático que Greta denunció desde chica

En agosto del 2018, cuando Greta tenía 15 años, decidió empezar a faltar al colegio. Ella, que tenía muy claro en ese momento que estamos camino a una extinción masiva y básicamente el colapso climático nos respira en la nuca, empezó a plantarse frente al parlamento sueco exigiendo a los representantes políticos una respuesta concreta. Otros estudiantes se empezaron a unirle a ella y así surgió el movimiento “Viernes por el futuro”, una acción colectiva juvenil que se esparció por otras capitales globales y empezó a llamar el interés de la prensa internacional.

En ese momento, Greta emergió como centro gravitacional del movimiento ambientalista y figura de fascinación al condensar valores que, vistos desde nuestra óptica post-pandémica arrasada por el neoliberalismo, nos quedan tan lejos que es mortificante. En pleno auge de la oleada feminista mundial del “Me Too” y el gobierno progre de Obama, que reclamaba valorar la palabra de las pibas en un contexto que le daba más trascendencia a la justicia social, Greta se configuró como una de las voces ideales para los tiempos que corrían.

“La gente está sufriendo. La gente está muriendo. Ecosistemas enteros se están colapsando. Estamos al inicio de una extinción masiva”, dijo Greta en la Cumbre de Acción Climática de 2019.

Ya no una niña amgelical sino una mujer que incomoda

Joven, blanca, nórdica, adorable, aparentemente inofensiva y preocupada por el medio ambiente, convincente al hablar e inspiradora. A los 16 años, en el 2019, en la Cumbre de Acción Climática organizada por la ONU, dio uno de sus discursos más recordados: “How dare you” —cómo se atreven—, que capturó la indignación de la juventud sobre a la inacción de los líderes mundiales frente a su compromiso por la justicia climática. “La gente está sufriendo. La gente está muriendo. Ecosistemas enteros se están colapsando. Estamos al inicio de una extinción masiva”, exclamó, rabiosa, - “Y todo lo que ustedes pueden hablar es de dinero y de cuentos de hadas sobre un crecimiento económico eterno. ¡Cómo se atreven!"

En ese mismo evento, se viralizó una imagen de Greta observando a Donald Trump con un odio indisimulable, una repulsión convulsionante —¿quién no? Trump se mofó de la joven, diciéndole que necesitaba lecciones de “gestión de la ira”, como si tener 16 años y saber que no hay futuro posible gracias a la codicia del 1%, no fuese suficiente para querer romper todo.

Pero algo comenzó a cambiar en ella. Greta se empezó a volver una figura cada vez más incómoda e irritante para un discurso mainstream que giraba globalmente a la derecha. Ya no era una niñita sueca adorable, era una mujer comprometida que empezó a unir en sus discursos públicos la idea inalienable de que la justicia climática está asociada a la justicia social, y la justicia social no es posible en una sociedad capitalista extractivista, que explota los recursos naturales, y la vida y la voluntad de las personas más vulnerables a la crueldad del sistema, para el beneficio de unos pocos parásitos millonarios.

Tras la pandemia, con la consolidación global del discurso de ultra derecha como el paradigma político por default, Greta ya estaba muy lejos de ser la persona del año para la revista Time, o un personaje del mainstram pop progre: se transformó en una lideresa de la resistencia contra el avance neofascista, lo que significa hablar del genocidio en Gaza, la represión contra el colectivo LGBTIQ+ de Victor Orban en Hungría y liderar movilizaciones para boicotear a Chevron, por su influencia en colapso climático derivado del uso de energía fósil, por ejemplo. Sin maquillaje, sin conformarse con las normas de belleza patriarcales impuestas sobre los cuerpos femeninos, y usando un peinado que solo le queda bien a ella, pero que genera terror entre los incels votantes de Milei, porque nada les da más miedo que una mujer que tiene las agallas de cortarse el flequillo.

Para Greta, toda lucha es la misma lucha, y por eso la odian: un compromiso político que asumió de forma coherente y comprometida, eligiendo el camino de la militancia, cuando ahora podría estar ganando millones de dólares y viviendo en el Caribe, haciendo fácilmente green-washing para Nestlé. Porque si a las multinacionales hay algo que les encanta, es celebridades afines, simpáticas y obedientes, que les ayuden a lavar su imagen. Pero como posicionarse a favor de Palestina es demasiado controvertido, y denunciar un genocidio es inaceptable para las buenas costumbres corporativas, pasó a la lista negra de activistas militantes indeseables, mujeres irritantes y enojadas. Mejor, más Greta para nosotros: mientras el discurso normativo es que los sub-25 están anestesiados y solo les interesa pudrirse el cerebro en TikTok mientras la vida les pasa por encima, la piba Sueca cataliza millones de voces de adolescentes y jóvenes globales, rebeldes e incómodos, colectivistas y diversxs, que están dispuestos a desafiar a sistema, y volver a las viejas y nobles costumbres del corte de ruta y asamblea.