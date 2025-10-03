El mapa electoral salteño empieza a mostrar matices que hace apenas unas semanas parecían impensados. Mientras las encuestas registran un crecimiento sostenido de Juan Manuel Urtubey con su armado de Fuerza Patria, la candidata libertaria María Emilia Orozco acusa una merma en la adhesión, golpeada por el desgaste del oficialismo nacional y la propia fragilidad del armado local.

Así lo marcan las consultoras que siguen de cerca el pulso de la campaña en la provincia. Pedro Butazzoni, de Droit, analizó para Salta/12 que “la campaña empezó a tomar un poco más de intensidad y de volumen, sobre todo por acción del oficialismo provincial, movilizando a intendentes, legisladores y funcionarios públicos”. Pero el consultor advirtió que, aunque el gobierno de Gustavo Sáenz -a través del frente Primero los Salteños- intenta terciar entre los polos nacionales, “todavía corre atrás”.

En ese sentido, Butazzoni describió un escenario de cambio discursivo en el oficialismo provincial, que pasó de la neutralidad a una posición más crítica frente al Gobierno nacional. “Me parece que esa migración del discurso parte de la hipótesis de que si no tienen claridad en relación al Gobierno nacional, difícilmente crezcan. Ahora bien, el antimileísmo más duro lo ocupa bien Fuerza Patria, y es difícil crecer sobre ese segmento”, explicó.

El analista insistió en que esta elección se define más por el “posicionamiento político” que por los recursos. “Ya lo vimos en elecciones anteriores, donde espacios con grandes estructuras no lograron resultado por falta de claridad", expresó. Aseguró que la sociedad tiende a polarizarse, y los espacios con definiciones nítidas son los que terminan corriendo con ventaja.

Orozco, en retroceso

Sobre el desempeño de María Emilia Orozco y La Libertad Avanza en la provincia, Butazzoni señaló que el espacio "viene en caída desde hace tiempo". Dijo que tuvo una merma en el voto, pero que esto se ha acentuado en los últimos dos meses, particularmente desde el caso de las coimas en discapacidad y las derrotas políticas en el Congreso.

"Eso lo pone en una zona de riesgo", opinó, por lo que a nivel nacional "ya no vamos a tener una Libertad Avanza que arrastre en todo el país como se pensaba”.

En el caso de Salta, sostuvo que si bien el espacio libertario se mantiene arriba de los 30 puntos, “se trata de un escenario más competitivo”. La fragmentación opositora, con varios sectores disputando el mismo electorado (como Fuerza Patria y el Partido de la Victoria), agrega incertidumbre en las definiciones.

En paralelo, la candidatura de Juan Manuel Urtubey “se mantiene con estabilidad y con un piso claro de alrededor de 25 puntos”, aseguró Butazzoni. Indicó que hay un espacio opositor bien marcado, antioficialista nacional, que encuentra en Fuerza Patria el instrumento para ponerle un freno a Javier Milei. "Si se mantienen esos números, tiene alta chance de quedar en segundo lugar”, precisó.

No obstante, el consultor advirtió que el desafío para el exgobernador será ampliar su base electoral más allá de ese núcleo duro. “A partir de esos 25 puntos todo se hace cuesta arriba, porque ya tenés que salir a convencer a un electorado menos definido”, sostuvo.

Final abierto

Desde otra consultora de peso nacional, Zuban Córdoba, la lectura es similar. El director, Gustavo Córdoba, respondió ante la consulta sobre si se podría dar una victoria libertaria en la provincia: "Difícil. Allí vemos un escenario en donde Fuerza Patria con Urtubey está emparejando la elección, y yo te la pondría como un resultado final abierto”, respondió.

La coincidencia entre los consultores apunta a que nada está definido. “Hoy vemos a La Libertad Avanza liderando, Fuerza Patria en segundo lugar y el oficialismo provincial, tercero. Pero la campaña es muy dinámica y la inestabilidad nacional puede hacer que esto cambie de un momento a otro”, concluyó Butazzoni.

En ese clima, el crecimiento de Urtubey y el retroceso de Orozco se vuelven los datos más relevantes de una campaña que, más allá de los números de coyuntura, se encamina a tener un desenlace imprevisible.