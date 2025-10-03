El entrenador Lionel Scaloni convocó al arquero de Racing Facundo Cambeses y al defensor de River Lautaro Rivero en la lista para los amistosos que la Selección argentina disputará ante Venezuela y Puerto Rico en la Fecha FIFA.

El equipo nacional se medirá el viernes 10 de octubre ante su par sudamericano en el Hard Rock Stadium de Miami y el lunes 13 de octubre, en el Soldier Field de Chicago, se enfrentará al seleccionado centroamericano como preparación pensando en el Mundial 2026.

La lista completa de Scaloni

Los amistosos en Estados Unidos

La Selección Argentina se enfrentará a Venezuela y Puerto Rico, en el marco de la gira por Estados Unidos durante el mes próximo, según confirmó la AFA.

El primero de los amistosos será el viernes 10 de octubre ante Venezuela, en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el segundo será el lunes 13 frente a Puerto Rico, en el Soldier Field de Chicago. Ambos compromisos marcarán el inicio de la preparación final de la Albiceleste antes de la Copa del Mundo 2026.

Agentina se enfrentó con Venezuela en la última doble fecha de Eliminatorias. El partido terminó con goleada 3-0 en el Monumental. Puerto Rico está ubicado en el puesto 157 del ranking FIFA y ya eliminado de la clasificación al próximo Mundial.

Ambos encuentros servirán para dar rodaje a los jugadores con menos minutos. En un principio, se había especulado con una gira por China, que finalmente se cayó por cuestiones logísticas.

Estos amistosos serán la antesala de la última gira internacional del año para Argentina, que se llevará a cabo en noviembre. Entre el 10 y el 18 de ese mes, la Selección viajará a Africa y Asia para jugar en Angola e India, respectivamente, contra rivales que aún están por confirmarse.