Tras su participación en el programa televisivo La Revuelta, donde fue entrevistada por el conductor español David Broncano, Lali Espósito escribió un descargo en sus redes sociales como respuesta a las críticas por sus declaraciones sobre el dinero que ganaba por su trabajo y sus preferencias al momento de gastarlo o invertir. "Necesitan un abrazo", fue la recomendación de la cantante para a sus detractores.

La cantante pop no escondió su molestia por la reacción que habrían tenido algunos usuarios por sus respuestas en el programa de entrevistas, al cual acudió en el marco de su gira actual por Europa.

En rigor, se refirió al momento en el que Broncano le pregunta sin pelos en la lengua cuánto dinero tenía en su cuenta bancaria. La intérprete de 33 años evadió mencionar una cifra exacta o aproximada y sólo explicó que trabaja desde hace 23 años, a lo que el conductor le contestó, a modo de broma: "Todo esto es para decir que estás muy forrada”.





“No diría forrada, pero me va bien. Igual yo no gasto en boludeces... No me vas a ver con carteras caras. Me da vergüenza gastar en esas cosas”, explicó la estrella pop, y se justificó. "Soy una argentina nacida y crecida en un barrio bajo, no me sale de adentro tener dinero y gastarlo en algo ostentoso", remarcó.

El enojo y la aclaración de Lali

"Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación en La Revuelta", expresó horas más tarde la intérprete de "FANÁTICO" desde su cuenta de X, en un largo descargo que sigue así: "Voy con subtítulos porque evidentemente los necesitan...".

"Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarle una casa a mis viejos y garantizar el bienestar de los míos", aclaró la diva, que viene de agotar tres estadios Vélez y espera uno más en diciembre.

En esta línea, aseguró que después de garantizarle a sus seres queridos ese bienestar anhelado, sí se da los gustos. "Por supuesto que disfruto de los privilegios que me dio trabajar desde los 10 años", remarcó. Y sumó: "Y que, por suerte, me vaya muy bien en lo que hago".

El mensaje de Lali Espósito después del escándalo por su entrevista en La Revuelta. (Imagen: captura de pantalla de X)





Molesta de que la acusen de alardear su estilo de vida por sobre otros, apuntó: "No están ni bien ni mal ninguno de los dos caminos, eh". Lali consideró que era su elección y que siempre expresó sus intereses hacia ese sentido. "Teniendo más o menos guita, yéndome mejor o peor. Esa es mi visión de las cosas, aunque algunos no se gastan ni en escuchar".

"¿Será que en el fondo odian que alguien de origen humilde tenga éxito y no sea un sorete con los demás? ¿Será que sólo les jode que no piense como ustedes? ¿Será que lo único que persiguen es confirmar la película que se proyecta en sus pequeñas mentes enojadas?", se preguntó, picante, la cantante.

Y sin más vueltas, terminó su mensaje ratificando su postura y bromeando sobre la situación: "Nací donde nací. Me va como me va. Me quieren los que me quieren. Y eso no hay plata que lo compre. Además de subtítulos, necesitan un abrazo... Pero esa no es mi tarea".