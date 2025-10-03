Pasadas las 17, Mauricio Macri llegó a Olivos para reunirse con el presidente Javier Milei. Fuentes de la Casa Rosada indicaron a este diario que al encuentro se sumó el jefe de ministros, Guillermo Francos. El encuentro sigue a una reunión mantenida el fin de semana pasado y busca avanzar en posibles apoyos del PRO al Gobierno, brindándole aire político tras los recientes resultados electorales en la provincia de Buenos Aires.

En la reunión anterior, Macri cuestionó al Presidente la falta de privatizaciones, pidió cambios en el Gabinete y sugirió que Milei se acerque nuevamente a los gobernadores que lo apoyaron durante su primer año. Tras la dura derrota de su partido, el expresidente busca recuperar influencia y poner a disposición dirigentes con experiencia para reforzar la gestión del Gobierno de cara a las elecciones legislativas nacionales.

