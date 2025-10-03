"Siento que me mintió en la cara". La expresión es del periodista Pablo Rossi, quien entrevistó a José Luis Espert, candidato a diputado de La Libertad Avanza, y le preguntó repetidas veces si había cobrado o no 200 mil dólares de Fred Machado, un hombre asociado con el narco. Espert se negó a contestar en repetidas oportunidades e insistió en que eran "chismes de peluquería", pero finalmente confesó que sí recibió el dinero e intentó lavar su imagen. "Nada que esconder", dijo en un vide
Del “chisme de peluquería” a la confesión
Las mentiras de José Luis Espert para ocultar sus vínculos con el narcotráfico
El candidato de La Libertad Avanza intentó evadir los señalamientos que lo vinculaban con el narcotráfico, pero la investigación judicial que se lleva adelante en Estados Unidos lo involucra cada vez más con Fred Machado.
