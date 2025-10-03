"Siento que me mintió en la cara". La expresión es del periodista Pablo Rossi, quien entrevistó a José Luis Espert, candidato a diputado de La Libertad Avanza, y le preguntó repetidas veces si había cobrado o no 200 mil dólares de Fred Machado, un hombre asociado con el narco. Espert se negó a contestar en repetidas oportunidades e insistió en que eran "chismes de peluquería", pero finalmente confesó que sí recibió el dinero e intentó lavar su imagen. "Nada que esconder", dijo en un vide