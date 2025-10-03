"Este modelo es un modelo para muy pocos que cierra pulverizando a la clase media", cuestionó la senadora entrerriana de Unión por la Patria, Stefanía Cora, tras el rechazo de la Cámara a los vetos de Javier Milei al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.





Nuevamente el revés para el oficialismo fue contundente, la votación de ambos temas alcanzó mayorías sensibles, de 61 y 59 votos afirmativos respectivamente, y ahora quedará por ver qué artilugio argumental utiliza el Ejecutivo para eludir su promulgación.

"Ayer, en el medio del debate, nos enterábamos de este Fondo de Inversión Carlos Pellegini del Banco Nación, donde había 40 mil millones de pesos. Quiero decir, incluso los fondos del (Hospital) Garrahan no se están usando para infraestructura, para la recomposición salarial, si no que se ponen en la timba. La plata está, pero está para la timba financiera", sentenció la senadora de Unión por la Patria en la 750.

Fue la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan la que denunció la maniobra financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, con dinero que los trabajadores reclaman, debería usarse para la renovación de infraestructura y la recomposición salarial.

"Mientras nosotros discutimos, el Presidente veta y van pasando dos años de un ataque sistemático al pueblo donde, por otro lado, se la van fugando y siguen tomando préstamos no sabemos a cambio de qué", reclamó Cora en Escuchá Página|12.

En ese sentido, la senadora de la oposición insistió con que el modelo económico de Milei cierra con la "asfixia" a la clase media y señaló que la universidad pública es la institución "clave, histórica e identitaria" en nuestro país de "progreso social, de movilidad social ascendente". "Es inaudito que estemos discutiendo esto, pone en evidencia un modelo económico que fracasó", concluyó.