El empleo formal volvió a caer y, en paralelo, la informalidad se expandió hasta niveles históricos. En junio se perdieron más de cuatro mil puestos registrados y en el segundo trimestre la tasa de informalidad alcanzó 43,2 por ciento, casi dos puntos más que en diciembre de 2023. Así lo advierte un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA).

En el plano del trabajo registrado, los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino marcan que a junio había 10,1 millones de asalariados con aportes. Se trata de un nivel similar al de comienzos de 2025, pero con una pérdida acumulada de casi 190 mil puestos desde fines de 2023. El retroceso afectó sobre todo al sector privado, que recortó 12,2 mil empleos solo en junio, en tanto el sector público sumó 7,8 mil. El empleo en casas particulares, tras casi dos años de caídas consecutivas, se mantuvo estable en los últimos meses, aunque aún está 11 por ciento por debajo del máximo de 2019.

La trayectoria del empleo privado registrado muestra tres fases: una fuerte caída en el primer semestre de 2024, una recuperación parcial en la segunda mitad de ese año y un comportamiento oscilante en 2025, con leves altas y bajas.

En la comparación de largo plazo, el nivel actual es equivalente al de 2018 y se ubica dos puntos por debajo del máximo alcanzado en agosto de 2023. La industria manufacturera arrastra una pérdida de más de 40 mil puestos desde septiembre de 2023, y la construcción retrocedió casi cien mil desde su pico de mayo de 2023. Transporte, minería y servicios personales también mostraron bajas, mientras comercio, el sector que concentra más empleo formal privado, frenó la tendencia ascendente que mantenía.

Las estadísticas también marcan diferencias regionales. En junio el empleo privado cayó en 18 provincias, con descensos destacados en Chubut, La Rioja y Salta. La Ciudad de Buenos Aires y Chubut explicaron juntas casi el 70 por ciento de la baja neta del mes. En cuanto al tamaño de las empresas, en junio todas redujeron personal.

En paralelo, el trabajo de la UBA revela un deterioro sostenido en el empleo informal. La tasa de informalidad alcanzó 43,2 por ciento en el segundo trimestre de 2025, lo que implica que cuatro de cada diez ocupados no cuentan con aportes a la seguridad social. Entre los asalariados, la proporción fue de 37,7 por ciento, el valor más alto desde 2008 salvo por un pico transitorio en 2022. En los trabajadores por cuenta propia la incidencia fue aún mayor, con 62,5 por ciento, mientras que entre los patrones llegó a 22,2 por ciento.

Las brechas se amplían según género, edad y nivel educativo. A comienzos de este año la informalidad afectaba al 43,2 por ciento de las mujeres y al 41,1 por ciento de los varones. Entre los jóvenes de 16 a 24 años, la tasa se disparó al 63 por ciento, y entre quienes no completaron la educación secundaria trepó al 64,6 por ciento. En contraste, entre los universitarios se limitó al 17,1 por ciento. La región patagónica mostró los niveles más bajos, con 18 por ciento en Ushuaia y Río Grande, mientras que aglomerados del NOA y Cuyo superaron el 55 por ciento.

El peso de la informalidad se concentra en ramas de baja calificación. El servicio doméstico y la construcción exhiben tasas cercanas al 75 por ciento, y el comercio, con 22 por ciento del empleo total, combina una incidencia de 51,6 por ciento con una elevada participación en la estructura ocupacional, lo que lo convierte en el principal aportante al empleo informal.

Las consecuencias se reflejan en ingresos y pobreza laboral. La “penalidad” por informalidad equivale a una merma salarial del 44 por ciento frente a un trabajador formal con similares características. Ocho de cada diez empleados del quintil más bajo de ingresos se desempeñan en condiciones informales. En total, el 24 por ciento de los trabajadores vive en hogares pobres, pero esa cifra asciende al 42 por ciento entre los informales, frente a sólo el 12 por ciento de los formales.