A casi tres semanas del triple femicidio de Florencio Varela, la autopsia que se le realizó al cuerpo de Morena Verdi, una de las víctimas, confirmó que el asesinato fue cometido entre el viernes 19 y la madrugada del sábado 20 de septiembre.

La necropsia se llevó a cabo en la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, en la localidad bonarense de Laferrere. Entre muchos otros detalles, el documento señala que la joven de 20 años habría sufrido un posible shock neurogénico producto de una estrangulación. Además, remarca que su cuerpo presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo, las cuales fueron postmortem.

Entre los elementos que se encontraron junto al cuerpo hay cordones y precintos, una bolsa y una bufanda o pañuelo.

En relación a la investigación sobre el crimen, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó durante el fin de semana en una entrevista que las jóvenes “fueron asesinadas de manera brutal y salvaje”.

Cómo sigue la causa

La investigación por el brutal triple crimen de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela dio un giro decisivo con la captura en Perú del presunto autor intelectual, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, y de su mano derecha, Matías Agustín Ozorio.

Según trascendió durante el fin de semana, por ahora hay tres sospechosos prófugos y se estima que en los asesinatos participaron de manera directa o indirecta al menos 15 personas.

“Falta detener a tres sospechosos, dos que iban en la Chevrolet Tracker con las víctimas, y uno más que iba con Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Benítez en el Volkswagen Golf”, señalaron fuentes policiales a la agencias Noticias Argentinas.

Por el momento, éstos son los nueve detenidos por el triple crimen de Florencio Varela:

1. Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”:

Rol: señalado como el autor intelectual de la masacre. Se trata del líder de una banda de narcotraficantes de origen peruano. Tiene 20 años. Su padre estaba estrechamente ligado al crimen organizado en su país.

de la masacre. Se trata del líder de una banda de narcotraficantes de origen peruano. Tiene 20 años. Su padre estaba estrechamente ligado al crimen organizado en su país. Captura: fue detenido el martes 30 de septiembre en Lima, Perú, en un operativo conjunto entre la Policía Bonaerense y la Policía Nacional Peruana. Se espera su extradición.

2. Matías Agustín Ozorio:

Rol: considerado la “ mano derecha ” de “Pequeño J”.

” de “Pequeño J”. Captura: cayó en el mismo operativo que su jefe en Lima. También será extraditado a la Argentina.

Entre los primeros detenidos en la escena del crimen están:

3. Magalí Celeste González Guerrero:

Rol: inquilina a cargo de la propiedad de Florencio Varela donde se encontraron los cuerpos de las tres jóvenes.

donde se encontraron los cuerpos de las tres jóvenes. Situación: se negó a declarar y fue imputada, entre otros delitos, por homicidio calificado. Está detenida en la prisión de Melchor Romero.

4. Miguel Villanueva Silva:

Rol: pareja de Guerrero y también propietario de la casa del horror .

y también . Situación: al igual que su pareja, se negó a declarar y enfrenta la misma imputación. También está alojado en Melchor Romero.

5. Daniela Ibarra:

Rol: fue encontrada por la policía en la escena del crimen, intentando lavar manchas de sangre .

. Situación: se negó a declarar y comparte la misma imputación y lugar de detención que los dueños de la casa.

6. Maximiliano Parra:

Rol: detenido junto a Ibarra mientras limpiaba la sangre de la vivienda.

de la vivienda. Situación: misma imputación y lugar de detención que los tres anteriores.

En cuanto a los detenidos que formaron parte de la red de apoyo y encubrimiento, están:

7. Lázaro Víctor Sotacuro:

Rol: sospechoso de conducir el Volkswagen Fox blanco que sirvió de vehículo de apoyo a la Chevrolet Tracker en la que trasladaron a las víctimas .

que sirvió de vehículo de . Captura: fue detenido el viernes 26 de septiembre en un hostel de Villazón, en Bolivia, tras haber cruzado la frontera por un paso ilegal.

8. Ariel Giménez:

Rol: acusado de cavar el pozo donde enterraron los cuerpos de las jóvenes .

. Captura: fue detenido el sábado 27 de septiembre durante una serie de allanamientos en Florencio Varela.

9. Florencia Ibáñez: