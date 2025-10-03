Comenzó la sexta edición de la Feria del Libro Malvinas Argentinas ayer, que se llevará adelante hasta el 12 de octubre en el predio municipal ubicado en Av. Presidente Perón 4276. Contará con más de 60 stands, conferencias, actividades educativas, propuestas para niños y talleres. Este año coincide además con el 30° aniversario del distrito.

Dentro de la programación para escuelas se incluyen talleres de arte, espectáculos narrativos, propuestas participativas para estudiantes secundarios y un espacio de intercambio con autores, bookfluencers y lecturas de poesía. El Municipio comunicó también que cada alumno del distrito, en todos los niveles educativos, recibirá un chequelibro para canjear en los stands de la feria.

En cuanto a la agenda de expositores, participarán Darío Z y Sole Barrutti el sábado 4; Tomás Balmaceda el domingo 5; Hernán Brienza el lunes 6; y Luciano Lamberti, acompañado por la moderación de Fabiana Scherer, el miércoles 8. El viernes 10 será el turno de Ian Moche y Gonzalo Giles, mientras que el sábado 11 se presentará Tamara Tenembaum. El domingo 12 cerrarán la programación Tifany Calligaris, Ingrid Beck, Mariana Carabajal, Roberto Chuit y Juan Mattio.

Para las infancias y toda la familia, se presentarán espectáculos como “Trotamundos”, “Capitán Zanahoria y el Tesoro Perdido del Pirata Fanfarrón”, además de más de 70 actividades que incluyen talleres de arte, fanzines y una riña de gauchos abierta con Martín Fierro Trap. El cronograma completo puede consultarse en la web del municipio.

