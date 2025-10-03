El actor Oscar “Osqui” Guzmán utilizó su cuenta de Instagram para compartir un escalofriante episodio de violencia policial que le tocó vivir en carne propia, cuando una mujer policía le pidió su documento “por el color de piel”, según denuncia el artista en su descargo.

El intérprete, que se encuentra trabajando en dos obras de teatro -Druk y el multipremiado El Bululú- denunció la brutal agresión y discriminación que sufrió el miércoles pasado a la salida de una entrevista en un canal de streaming, en la estación Dorrego de la línea B de subte.

“El miércoles a las 18.30 salí de una nota hermosa en un canal streaming. Bajé al subte, yo estaba hablando por teléfono con Leticia (su pareja), que estaba de viaje y una mujer policía me pidió el DNI. Corté con Leti, le dije que me habían pedido el DNI y me lo volvió a pedir, de malas formas”, comenzó diciendo “Osqui” en su reel difundido en sus redes sociales.

El actor confesó que en ese momento sacó el documento y aclaró que “no se lo di porque no me generó confianza su actitud y ella me lo sacó de la mano y se fue. Yo le empecé a decir que estaba mal lo que estaba haciendo y le pedí que me lo devuelva”.

A partir de ese entonces, empezó el calvario para “Osqui”: “Ella vino y me dijo ‘el algoritmo te reconoció, ¡vos sos chorro!, ¡vos sos chorro!, qué te pensás que no te conozco, sabemos lo que hacés’”.

Y lo peor sucedió luego, según comenta el artista en el video. “Yo le dije que se estaba equivocando y ella me dijo que me callara la boca. Yo no me callé, y ahí sacó la macana y me pegó en la cabeza. Me dijo que yo era chorro, que ya me conocía, que yo estuve en la cárcel y me preguntó si era peruano. A todo le respondía que era argentino y que se estaba equivocando. Entonces me volvió a pegar por segunda vez y ahí se armó una situación violenta”.

Casi con lágrimas en los ojos, Guzmán fue tajante a la hora de confesar sus sensaciones. “Me pidió el DNI por el color de piel, basta de perseguirnos por el color de piel. Mi hija y mi familia tienen mi color de piel. Yo no iba a decir nada de todo esto, pero hace dos días que no duermo y antes de que esto crezca entre mis sueños prefiero compartirlo”, sentenció angustiado.