El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cumplió este viernes una extensa agenda de inauguraciones en Belém y confirmó que la capital del estado de Pará recibirá, en poco más de un mes, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP30. Lula respondió a las críticas de quienes afirman que las obras de la cumbre "eran solo para turistas". "Estos proyectos serán para la gente de Pará y Belém. Cuando estos canales estén bien mantenidos y hermosos, los turistas también vendrán. Porque los turistas no quieren visitar la pobreza", declaró el mandatario de izquierda en un acto junto al gobernador de Pará, Helder Barbalho.

"Obras para los estados más olvidados"

"El prejuicio fue vencido, la COP está asegurada", afirmó Lula en un evento de entrega de parte de las obras. "No estamos aquí haciendo lujos, estamos haciendo lo necesario para los estados más olvidados, para los estados que recibieron poca inversión", dijo el presidente de Brasil durante la ceremonia de inauguración de una de las sedes de la COP30, el Parque Lineal de la Doca, en el centro de la ciudad.

El nuevo parque contó con una inversión de 312,2 millones de reales (alrededor de 58 millones de dólares). Son 24 mil metros cuadrados de área construida y reacondicionada, distribuidos a lo largo de 1,2 kilómetros de canal. El área también recibió obras de paisajismo e instalación de equipamientos de ocio y práctica deportiva, incluyendo gimnasio al aire libre, quioscos, miradores, parque infantil y jardines arbolados.

"Vamos a convertirnos en motivo de orgullo para el mundo a partir de esta COP. Nadie más tendrá dudas de que Brasil no le debe nada a ningún país del mundo, que Brasil es soberano en la toma de decisiones", destacó Lula, quien también visitó las instalaciones de la Estación de Tratamiento de Aguas Residuales, la mayor de Pará en número de personas beneficiadas (90 mil), con capacidad para tratar hasta 475 litros de aguas residuales por segundo.

"Belém tiene habitaciones para todos. La gente de Pará está siendo extraordinaria. La gente está dejando sus casas y alquilando sus propiedades. No faltarán habitaciones, ni camas, ni comida. De hecho, ya he anunciado la comida de Pará en Nueva York", dijo Lula en una entrevista con TV Liberal. "Quiero que vengan extranjeros. Quiero que vengan franceses, alemanes e incluso ucranianos", agregó el mandatario.

"Mucha gente, por prejuicio hacia nosotros del norte, de la Amazonía, no aceptaba que fuéramos capaces de recibir este evento. Pero también mucha gente pensó que no seríamos capaces de realizar las obras. Fueron menos de dos años y todo quedó listo, todo estará listo cuando llegue la COP. Sobre todo, estará listo cuando la COP se marche y el pueblo de Pará pueda usarlo y disfrutarlo", afirmó por su parte el gobernador Helder Barbalho.

Lula reveló este viernes que como parte de su visita a Belém tuvo un percance con un avión oficial del que se tuvo que bajar antes del despegue "con miedo de que se incendiara". El jefe de Estado relató a TV Liberal que el avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) en el que pretendía trasladarse a la Ilha do Marajó presentó un problema en el motor que lo obligó a cambiar de aeronave poco antes de despegar con su equipo, y en ese sentido dio "las gracias a Dios porque el problema podría haber ocurrido en el aire".