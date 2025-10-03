El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro reservado con el diputado nacional José Luis Espert en la Quinta de Olivos, en medio de versiones que ponían en duda la continuidad del economista liberal como cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. La reunión, que no figuraba en la agenda oficial, se produjo tras la polémica por los vínculos entre Espert y el empresario detenido por causas de narcotráfico, Federico "Fred" Machado.

Aunque desde sectores internos de La Libertad Avanza se había deslizado la posibilidad de que Espert diera un paso al costado, el propio legislador salió a negarlo en sus redes sociales. “Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute!”, escribió Espert en su cuenta de X, respondiendo un comentario del periodista Eduardo Feinmann que decía “todo conduce a la renuncia de José Luis Espert”. La contestación del legislador fue resposteada por el presidente.

La controversia se encendió días atrás, cuando trascendieron conexiones entre Espert y Machado, actualmente investigado por lavado de dinero y supuestos vínculos con el narcotráfico. Pese a que el diputado negó toda implicancia delictiva, en la Casa Rosada existía preocupación por el posible costo político para el espacio libertario de cara a los comicios.

Aunque hubo presiones internas para que se bajara, el mensaje público del economista dejó en claro que sigue en carrera, al menos por ahora. Espert, en tanto, busca despejar dudas y reafirmar su lugar dentro del armado oficialista, en un contexto de tensión creciente dentro del propio espacio ultraderechista.