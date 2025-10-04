Argentinos Juniors igualó sin goles con Central Córdoba de Santiago del Estero, en un encuentro disputado en el estadio Diego Armando Maradona, por la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Con la igualdad, el equipo de La Paternal quedó en la sexta posición de la zona A, con 15 puntos, mientras que el elenco de Omar De Felippe es séptimo, con la misma cantidad de unidades pero menor diferencia de gol.

En el quinto minuto de descuento, el defensor de la visita Juan Pignani fue expulsado, por doble amarilla.