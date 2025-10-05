Algo pasó en 2024, el año en que Diego Velázquez casi no hizo teatro. A veces es posible darse cuenta de lo que se necesita hacer mientras se lo está haciendo; muchas otras, la claridad aparece justamente al descubrirse extrañándolo. El año pasado, Velázquez hizo apenas seis o siete funciones sueltas de La obra, una pieza de Mariano Pensotti estrenada en el festival Wiener Festwochen, en Viena, que no llegó a pasar por Buenos Aires. Y recordó –no es que no lo supiera– que subirse a un escenario con frecuencia semanal puede resultar agotador, pero siempre devuelve algo irremplazable.



Quizá por eso, cuando Pensotti y Mariano Tenconi Blanco lo convocaron, con solo un día de diferencia, a formar parte de sus proyectos venideros, lo primero que pensó fue en cómo hacer para ensayar dos obras a la vez antes que en el cansancio o los problemas de agenda que podía traerle estrenarlas casi en simultáneo. No se detuvo a elegir: supo de entrada que quería hacer las dos.

A esta altura, es evidente que Velázquez es uno de los primeros nombres que se le cruza a cualquier director de teatro porteño que esté pensando en dirigir alguna obra que entre sus personajes cuente con un varón de mediana edad. No solamente por su sonrisa arrebatadora o su capacidad para lograr, con pocos artilugios de composición –en el sentido de transformación física, de grandes cambios en el cuerpo o en el habla– siempre una criatura nueva, a tono con la energía que pide cada proyecto. Estos motivos bastarían para querer sumarlo a cualquier elenco, pero hay algo más, algo en su voz: cualquier texto, dicho por él, cobra una jerarquía distinta.

Aún teniendo en cuenta todo esto, no deja de ser una gran coincidencia el hecho de que tanto Tenconi como Pensotti lo hayan llamado casi al unísono para sumarlo a proyectos que, si bien pueden resultar distintos en su factura, tienen sus coincidencias. La primera es meramente anecdótica: tanto Madre ficción como Una sombra voraz se estrenaron primero en el extranjero –la primera en el Teatro Solís, con elenco uruguayo, la segunda con dupla francesa en el Festival de Avignon–, y a ambos directores les interesó la idea de crear la versión local con actores argentinos.

Con el elenco de Madre ficción

VIDA Y REPRESENTACIÓN



La primera puesta de Madre ficción fue encargada, originalmente, por la Comedia Nacional de Montevideo y se centra en la historia de un dramaturgo y director argentino que debe montar una obra en Uruguay –hasta acá, de la ficción que promete el título todavía hay poco–. El protagonista, completamente bloqueado, registra en formato de diario las cosas que hace mientras va pasando el tiempo que debería estar dedicando a la escritura: conoce y se enamora de una militante de izquierda, mira novelas noventeras con su mamá, se encuentra con su familia, pasea por Buenos Aires, se atormenta porque las cosas no le están saliendo como planeaba y la fecha de entrega se acerca. Hasta que en un momento da con una clave que lo destraba: la historia que está llamado a contar está en las biografías de su madre y su abuela uruguayas. A partir de esa epifanía, la escritura aparece y la obra termina por incluir las voces de esas mujeres, importantísimas tanto en la vida del personaje como en la del autor de la obra. Poco importa cuánto hay de verídico en el pasaje al teatro de esas historias: son, sin duda, verdaderas. En esta versión argentina, Velázquez interpreta a Butti, un alter ego de Tenconi situado en los años noventa. Lo acompañan Valeria Lois como la mamá, Camila Peralta en el rol de novia y de abuela, y Marcos Ferrante, a cargo de una batería de personajes secundarios que le suman humor y color a la trama.

Los fines de semana, en Una sombra voraz, Velázquez pasa a ser Manuel Rojas, un actor estancado en su profesión que es elegido para interpretar a Julián Vidal en la biopic de Julián Vidal, un escalador que ha heredado de su papá la pasión por las montañas. A los cuarenta, llegando al final de su carrera, Vidal decide emprender un último gran viaje y completar el ascenso al Annapurna, hazaña en la que murió el primer alpinista de la familia. Durante el ascenso sucederá algo del orden de lo milagroso que hará que su historia llegue a todos los medios del mundo. Como a esta altura sospecha cualquier seguidor de las obras de Pensotti y de su Grupo Marea, más allá de la historia puntual que se narra, el gran tema una vez más son los acontecimientos de una vida y su representación. El alpinista (a cargo de Patricio Aramburu), y el actor que interpreta Velázquez se van intercalando las escenas que hacen avanzar ambos relatos, el de la filmación de la película y el de la aventura que la inspiró. Velázquez y Aramburu combinan los monólogos a público y algunas escenas de diálogo donde, más allá del gran suceso que vienen a contar, narran sus vidas personales y sus peripecias familiares. Que después de las últimas obras pensottianas (en las que el dispositivo escénico por momentos parecía robarse toda la atención), el foco haya vuelto a ser el despliegue actoral es por supuesto mérito del director, pero también de Velázquez y Aramburu, que conforman un dueto perfecto.

Butti y Manuel no solamente comparten la condición de artistas. Las obras que los incluyen ficcionalizan, con más o menos licencias, hechos reales, y hacen de la cocina del relato de esos hechos su motor dramático. De ahí que los dos personajes (el autor, el actor) funcionen un poco como dispositivo crítico en las historias: son el engranaje que traduce el territorio a un mapa.

Con Patricio Aramburu, en Una sombra voraz

QUIEN DICE DOS



Como si un actor en crisis y un dramaturgo bloqueado no fuesen suficientes, Velázquez decidió sumarse durante octubre algunas funciones de Escritor fracasado, un imperdible unipersonal que parte del cuento homónimo de Arlt, adaptado por él mismo y por Marilú Marini, quien también dirigió esta puesta estrenada durante 2017 en el Teatro Cervantes. “Evidentemente, doy escritor”, bromea. Los directores de casting parecen darle la razón: fue Rodolfo Walsh en uno de los episodios de Variaciones Walsh, también el alter ego de Tomás Eloy Martínez en la miniserie Santa Evita.

Mucho antes de ser Diego Velázquez, el actor argentino de biografía huidiza en Google –al pintor de Las Meninas se suman otros homónimos que, para colmo, también se dedican a la actuación–, hubo un chico marplatense que llevaba cuadernos en los que cada semana anotaba los estrenos de cine, coleccionaba recortes de las críticas de los diarios, hacía fichas de actores y ensayaba tipografías para los títulos de cada película o actor. A la edad en que la mayoría de los chicos se obsesionan con armar su archivo futbolístico, con anotar jugadores y goles con el afán de memorizarlos y tenerlos a mano ante cualquier potencial discusión deportiva, al pequeño Diego se le dio por catalogar filmografías. “Mi viejo traía los diarios, yo recortaba las críticas y después, no sé bien con qué propósito, iba armando las fichas de los actores”, se acuerda. Todavía sube, cada tanto, algunas de esas reliquias.

Diego Velázquez en Escritor fracasado

Con esa brújula llegó a Buenos Aires a los 19: quería estudiar cine. Aprovechó una oportunidad laboral (el empresario que gerenciaba el restaurant del balneario de Punta Mogotes en donde él trabajaba cada verano le avisó que necesitaban a alguien en el bar de la Facultad de Derecho) y se vino. El primer año lo aprovechó para conocer mejor la ciudad, al siguiente se anotó en el Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda pero entendió rápido que el mundo audiovisual era costoso, difícil, una carrera de larguísimo aliento. Y entonces, tal vez inspirado en las decenas de nombres que había anotado en sus fichas de chiquito, pensó en actuar. Probó suerte en el ingreso de la Escuela Municipal de Arte Dramático y entró. A partir de entonces empezó a forjar una rutina de tres actos: cursaba por la mañana, a la tarde servía café a los futuros abogados, y a la noche, casi desde el día uno de su nueva vida, empezó a ensayar. El teatro se metió rápido en la vida de Velázquez: estaba en ese momento de la vida en que todo es novedad y, guiado por alguno de sus compañeros de la escuela, empezó a frecuentar las salas alternativas de la ciudad, descubrió las obras de Ciro Zorzoli, fue a ver Mujeres de carne podrida, de José María Muscari. Ahí nomás se enteró de que Muscari abría audiciones para Pornografía emocional, se presentó y lo eligieron. Ese fue el comienzo de una constelación de alianzas, el momento en el que conoció a mucha gente que después sería coequiper y amiga: Paola Barrientos, Vanesa Maja, Mariana Chaud, entre otras y otros.



El Velázquez gráfico, el cultor de las tipografías analógicas y los afiches, sin embargo, nunca se terminó de extinguirse: siempre siguió llevando cuadernos para ir bajando al papel algunos pensamientos en torno a las obras en las que estaba trabajando, una bitácora de los ensayos. Ahí no solamente anota: también dibuja, prueba ideas, escribe partes de sus parlamentos en letras siempre distintas, deja que el trazo haga pensar. Si esos cuadernos hasta ahora fueron siempre parte de su backstage mental, hace un tiempo empezaron a cobrar protagonismo en su cuenta de Instagram, donde comparte pequeños fragmentos de texto de Escritor fracasado en letras maravillosas e invita a rastrear cómo funciona su cabeza, cómo va levando algo de lo que después, sin tener muy en claro cómo explicarlo, logra convidar en escena.

Madre ficción se presenta jueves a las 22, en el Teatro Metropolitan. Una sombra voraz, sábado a las 20 y domingo a las 18, en Dumont4040. En esta misma sala podrá verse Escritor fracasado, los próximos dos miércoles a las 21:30.