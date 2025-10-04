El director del Colectivo Madre Selva de Guatemala, Julio González, confirmó que los aviones utilizados por José Luis Espert durante su campaña electoral forman parte de la misma flota empleada por el empresario narco Fred Machado para el traslado de cocaína.

El activista brindó detalles en diálogo con la 750 y vinculó la operatoria aérea con una trama de corrupción minera y protección judicial en su país. “Los aviones que utilizaba José Luis Espert son los que utilizaba la red de Fred Machado para traficar cocaína, eso se evidenció con el derribo del avión en 2020 en Venezuela”, afirmó González.

Minería ilegal y cooptación del Estado

El referente ambiental explicó que el desembarco de Machado en Guatemala ocurrió en un contexto de corrupción estructural en torno a las concesiones extractivas: “Guatemala no es un país con vocación minera, sin embargo el auge extractivista arrancó en el año 2000. Fueron otorgadas un sinnúmero de licencias, muchas de forma irregular, por lo que se encontró una veta de corrupción porque se les daba la licencia ambiental para trabajar y por otro lado la concesión de licencias de explotación”.

Según González, el holding Minas del Pueblo -la firma con la que Machado operó en el país- tomó control del yacimiento Meca I alrededor de 2019: “Minas del Pueblo pasa a manos de Federico Machado que venía operando ilegalmente sin ninguna licencia, en el departamento cercano a esa mina. Minas del Pueblo incumplió con muchos requisitos para operar legalmente”.

“El convenio de Minas del Pueblo S.A. fue elaborado por el Ministerio de Energía y Minas y es una cesión de derechos. La mina Meca 1 se los cede”, agregó.

“En Guatemala tenemos una cooptación total del sistema de justicia. La fiscal general actual fue nombrada por Jimmy Morales y fue reelecta en una situación organizada por ellos mismos. Se ha caracterizado porque todos los casos de lavado de dinero y narcotráfico no han sido investigados por ella”, denunció.

Narcotráfico con cobertura política

González relató que la figura de Machado tomó relevancia pública en 2020, cuando un avión utilizado por su red fue interceptado y deribado en Venezuela justo cuando trasladaba cocaína.

“La figura de Fred Machado se destapa en el año 2020 por el derribo de un avión narco que usaba nuestro exPresidente de Guatemala. Este avión estaba registrado también en México. Este avión partió para el sur a recoger droga y allí fue derribado”, afirmó.

“Este señor tenía protección especial del Poder Judicial en Guatemala por el vínculo con el expresidente Jimmy Morales -señalado por corrupción- y el entrante, seguramente porque ya tenían el negocio establecido con esta mina, a todas luces, ilegal”, enfatizó.

“El vínculo entre Jimmy Morales y Fred Machado fue por el préstamo de aviones, helicópteros y medios de transporte. Esta situación se mantuvo en secreto, pero es evidente que esos aviones fueron utilizados para hacer los vuelos al territorio sur y regresar cargados con drogas, y le servían como protección diplomática”, dijo.









Investigación internacional y conexiones argentinas

“El Departamento de Estado norteamericano está investigando por lavado de activos a Fred Machado y a los funcionarios que validaron los papeles que presentaba Minas del Pueblo”, sostuvo el activista.

“Hay una élite de corrupción que lo protegió y todavía lo protege. Lo de los aviones es solo una pieza del rompecabezas”, cerró.